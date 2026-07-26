Abhijit Deepke: मुलाने दिला लढा, सरकार झुकलं; आईच्या एका वाक्याने अनेकांचे डोळे पाणावले... दिपकेंच्या गावात जल्लोष! Video Viral

केंद्रीय शिक्षण मंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांच्या राजीनाम्यानंतर देशातील विविध भागांमध्ये प्रतिक्रिया उमटत असताना, कॉक्रोच जनता पार्टीचे संस्थापक अध्यक्ष अभिजीत दीपके यांच्या नावाचा जयघोष होत असल्याचे अनेक व्हिडिओ सोशल मीडियावर मोठ्या प्रमाणात व्हायरल होत आहेत. विशेषतः दीपके यांच्या गावात समर्थकांनी जल्लोष साजरा केल्याचे दृश्य चर्चेचा विषय ठरले आहे. या व्हायरल व्हिडिओंमध्ये घोषणाबाजी आणि आनंदोत्सवाचे वातावरण पाहायला मिळत आहे..पेपरफुटीविरोधातील आंदोलनाची चर्चानीट पेपरफुटी आणि विविध परीक्षांमधील गैरप्रकारांच्या विरोधात कॉक्रोच जनता पार्टीने देशभर आंदोलन छेडले होते. दिल्लीतील जंतरमंतर येथे अभिजीत दीपके यांच्या नेतृत्वाखाली मोठे आंदोलन करण्यात आले होते. या आंदोलनादरम्यान केंद्रीय शिक्षण मंत्र्यांच्या राजीनाम्याची मागणी करण्यात आली होती. विद्यार्थ्यांच्या भावना आणि आंदोलनाचा वाढता दबाव लक्षात घेऊन सरकारला अखेर निर्णय घ्यावा लागल्याचा दावा पक्षाकडून करण्यात आला आहे..राजीनाम्याची माहिती समोर आल्यानंतर अभिजीत दीपके भावूक झाल्याचेही सांगण्यात आले. यावेळी त्यांनी, "आम्ही कॉक्रोचसारखे आहोत, एकदा आत घुसलो की सहजासहजी बाहेर निघत नाही," अशी प्रतिक्रिया व्यक्त केली. तसेच हा लोकशाहीचा विजय असला तरी इतर प्रलंबित मागण्यांसाठीचा लढा यापुढेही सुरू राहणार असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.आईची भावनिक प्रतिक्रिया'नीट पेपरफुटी प्रकरणात विद्यार्थ्यांना न्याय मिळावा यासाठी दिल्लीतील जंतरमंतर येथे सुरू करण्यात आलेल्या आंदोलनाला देश आणि महाराष्ट्राची ताकद मिळाली. त्यामुळेच केंद्र सरकारला झुकावे लागले. हा विजय केवळ अभिजितचा नसून देशातील विद्यार्थी आणि संविधानावर विश्वास ठेवणाऱ्या प्रत्येक नागरिकाचा आहे', अशी प्रतिक्रिया अभिजित यांच्या आई अनिता दीपके यांनी दिली..अनिता म्हणाल्या, "अमेरिकेतून परतल्यानंतर ४ जूनपासून अभिजितने कॉक्रोज जनता पार्टीच्या माध्यमातून नीट पेपरफुटीप्रकरणी आंदोलन सुरू केले. विविध सामाजिक संघटना, विद्यार्थी, नागरिक तसेच अनेक राजकीय नेत्यांनी पाठिंबा दिला. शरद पवार, मनोज जरांगे, उद्धव ठाकरे, राज ठाकरे, राजू शेट्टी, सत्यपाल महाराज यांच्यासह महाराष्ट्रातील अनेकांनी अभिजितच्या पाठीशी ठाम उभे राहत सरकारपर्यंत विद्यार्थ्यांचा आवाज पोचवला. त्यामुळे सरकारला विद्यार्थ्यांच्या भावना लक्षात घ्याव्या लागल्या. आज मुलाचा अभिमान वाटतो." यावेळी अभिजितचे वडील भगवान दीपके यांनीही मुलाच्या संघर्षाचे कौतुक करत हा विजय विद्यार्थ्यांच्या एकजुटीचा असल्याची भावना व्यक्त केली. केंद्रीय शिक्षण मंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांच्या राजीनाम्यानंतर देशातील विविध भागांमध्ये प्रतिक्रिया उमटत असताना, कॉक्रोच जनता पार्टीचे संस्थापक अध्यक्ष अभिजीत दीपके यांच्या नावाचा जयघोष होत असल्याचे अनेक व्हिडिओ सोशल मीडियावर मोठ्या प्रमाणात व्हायरल होत आहेत. विशेषतः दीपके यांच्या गावात समर्थकांनी जल्लोष साजरा केल्याचे दृश्य चर्चेचा विषय ठरले आहे. या व्हायरल व्हिडिओंमध्ये घोषणाबाजी आणि आनंदोत्सवाचे वातावरण पाहायला मिळत आहे..विद्यार्थ्यांच्या एकजुटीचा विजययावेळी अभिजीत दीपके यांचे वडील भगवान दीपके यांनीही मुलाच्या संघर्षाचे कौतुक केले. हा विजय कोणत्याही एका व्यक्तीचा नसून विद्यार्थ्यांच्या एकजुटीचा आणि त्यांच्या सातत्यपूर्ण संघर्षाचा असल्याची भावना त्यांनी व्यक्त केली. दरम्यान, धर्मेंद्र प्रधान यांच्या राजीनाम्यानंतर दीपके यांच्या गावातील जल्लोषाचे व्हिडिओ सोशल मीडियावर मोठ्या प्रमाणात व्हायरल होत असून त्यांची सर्वत्र चर्चा सुरू आहे.केंद्रीय शिक्षण मंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांच्या राजीनाम्यानंतर देशातील विविध भागांमध्ये प्रतिक्रिया उमटत असताना, कॉक्रोच जनता पार्टीचे संस्थापक अध्यक्ष अभिजीत दीपके यांच्या नावाचा जयघोष होत असल्याचे अनेक व्हिडिओ सोशल मीडियावर मोठ्या प्रमाणात व्हायरल होत आहेत. विशेषतः दीपके यांच्या गावात समर्थकांनी जल्लोष साजरा केल्याचे दृश्य चर्चेचा विषय ठरले आहे. या व्हायरल व्हिडिओंमध्ये घोषणाबाजी आणि आनंदोत्सवाचे वातावरण पाहायला मिळत आहे..Dharmendra Pradhan Resigns : CJP चा ऐतिहासिक विजय! धर्मेंद्र प्रधानांचा राजीनामा! मोदी सरकार का झुकले? 8 मुख्य कारणे वाचा.पेपरफुटीविरोधातील आंदोलनाची चर्चानीट पेपरफुटी आणि विविध परीक्षांमधील गैरप्रकारांच्या विरोधात कॉक्रोच जनता पार्टीने देशभर आंदोलन छेडले होते. दिल्लीतील जंतरमंतर येथे अभिजीत दीपके यांच्या नेतृत्वाखाली मोठे आंदोलन करण्यात आले होते. या आंदोलनादरम्यान केंद्रीय शिक्षण मंत्र्यांच्या राजीनाम्याची मागणी करण्यात आली होती. विद्यार्थ्यांच्या भावना आणि आंदोलनाचा वाढता दबाव लक्षात घेऊन सरकारला अखेर निर्णय घ्यावा लागल्याचा दावा पक्षाकडून करण्यात आला आहे.राजीनाम्याची माहिती समोर आल्यानंतर अभिजीत दीपके भावूक झाल्याचेही सांगण्यात आले. यावेळी त्यांनी, "आम्ही कॉक्रोचसारखे आहोत, एकदा आत घुसलो की सहजासहजी बाहेर निघत नाही," अशी प्रतिक्रिया व्यक्त केली. तसेच हा लोकशाहीचा विजय असला तरी इतर प्रलंबित मागण्यांसाठीचा लढा यापुढेही सुरू राहणार असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले..आईची भावनिक प्रतिक्रियाअभिजीत दीपके यांच्या आई अनिता दीपके यांनीही या घडामोडींवर प्रतिक्रिया व्यक्त करत हा विजय केवळ त्यांच्या मुलाचा नसल्याचे सांगितले. नीट पेपरफुटी प्रकरणात विद्यार्थ्यांना न्याय मिळावा या उद्देशाने दिल्लीतील जंतरमंतरवर सुरू झालेल्या आंदोलनाला महाराष्ट्रासह देशभरातून मोठा पाठिंबा मिळाला. त्यामुळेच केंद्र सरकारला भूमिका बदलावी लागली, असे त्यांनी म्हटले.अनिता दीपके यांनी सांगितले की, अमेरिकेतून परतल्यानंतर ४ जूनपासून अभिजीत यांनी कॉक्रोच जनता पार्टीच्या माध्यमातून नीट पेपरफुटी प्रकरणाविरोधात आंदोलन सुरू केले. या आंदोलनाला विविध सामाजिक संघटना, विद्यार्थी, नागरिक तसेच अनेक राजकीय नेत्यांनी पाठिंबा दिला. शरद पवार, मनोज जरांगे, उद्धव ठाकरे, राज ठाकरे, राजू शेट्टी आणि सत्यपाल महाराज यांच्यासह महाराष्ट्रातील अनेकांनी विद्यार्थ्यांचा आवाज सरकारपर्यंत पोहोचवण्यासाठी पाठिंबा दिल्याचे त्यांनी नमूद केले. त्यामुळे सरकारला विद्यार्थ्यांच्या भावना लक्षात घ्याव्या लागल्या आणि आज मुलाचा अभिमान वाटत असल्याची भावना त्यांनी व्यक्त केली..विद्यार्थ्यांच्या एकजुटीचा विजययावेळी अभिजीत दीपके यांचे वडील भगवान दीपके यांनीही मुलाच्या संघर्षाचे कौतुक केले. हा विजय कोणत्याही एका व्यक्तीचा नसून विद्यार्थ्यांच्या एकजुटीचा आणि त्यांच्या सातत्यपूर्ण संघर्षाचा असल्याची भावना त्यांनी व्यक्त केली..\nनवे शिक्षणमंत्री B.A पास , प्रल्हाद जोशींची संपत्ती किती? कोट्यवधींचे मालक तरी ना कार, ना बाइक.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. 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