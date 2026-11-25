ईश्वर खामकरबीड : किल्लेधारू शहरातील विश्रामगृह परिसरात सामाजिक वनीकरण विभागाच्या वतीने जून महिन्यात ३० गुंठे क्षेत्रावर तब्बल नऊ हजार झाडांची घनवन लागवड करण्यात आली होती. यासाठी चार लाख रुपयांचा निधी खर्च करण्यात आला. मात्र, पंधरा दिवसांपूर्वी अज्ञात व्यक्तीकडून लागलेल्या आगीत यातील ४०० ते ४५० झाडे जळून खाक झाली. लाखो रुपयांचा खर्च करून उभारलेल्या घनवनाची राख होत असताना सामाजिक वनीकरण विभागाकडून अद्याप ठोस कारवाई झालेली नसल्याने विभागाच्या भूमिकेवर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे..धारूर येथील विश्रामगृह परिसरात ३० गुंठे क्षेत्रावर घनवन निर्मितीचा उपक्रम राबविण्यात आला होता. यामध्ये कडुनिंब, बाभूळ, चिंच, साग, सीताफळ यांसह विविध प्रकारच्या फळझाडांची आणि औषधी वनस्पतींची लागवड करण्यात आली होती. नऊ हजार झाडांच्या संगोपनासाठी परिसरात कंपाउंड करण्यात आले होते. तसेच झाडांना नियमित पाणी मिळावे, यासाठी ठिबक सिंचनाची व्यवस्थाही करण्यात आली होती. मात्र, अचानक लागलेल्या आगीत यातील ४०० ते ४५० झाडे जळाल्याने या उपक्रमाला मोठा फटका बसला आहे.विशेष म्हणजे, ज्या परिसरात ही लागवड करण्यात आली आहे, तेथे सीसीटीव्ही कॅमेरे आहेत. तसेच सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे काही कर्मचारीही वास्तव्यास आहेत. असे असतानाही आग नेमकी कोणी लावली, याचा शोध अद्याप लागलेला नाही. .घटनेला पंधरा दिवस उलटूनही अज्ञात व्यक्तीविरोधात कोणतीही ठोस कारवाई झालेली नाही.याबाबत वनरक्षक कृष्णा जगताप यांच्याशी संपर्क साधला असता, अज्ञात व्यक्तीचा शोध सुरू आहे. संबंधित व्यक्तीवर कारवाई केल्यास ती पुन्हा वृक्षलागवडीला आग लावू शकते, अशी शक्यता असल्याने अद्याप कारवाई केली नसल्याचे त्यांनी सांगितले.तर वनक्षेत्राधिकारी महेश पवळ यांनी, दिवाळीच्या काळात या परिसरात मुले खेळत होती. त्यामुळे अचानक आग लागली असावी. या घटनेचा पंचनामा केला असून कारवाईसाठी वरिष्ठांकडे प्रस्ताव पाठविला आहे. वरिष्ठांचे मार्गदर्शन मिळाल्यानंतर अज्ञात व्यक्तीविरोधात कारवाई करण्यात येईल, असे स्पष्ट केले..एकीकडे शासन वृक्षलागवडीसाठी लाखो रुपये खर्च करीत आहे, तर दुसरीकडे लागवड केलेली झाडे आगीत जळून खाक होत आहेत. सीसीटीव्ही कॅमेरे असतानाही दोषींचा शोध लागत नाही. पंचनामा आणि वरिष्ठांकडे प्रस्ताव पाठविण्यापलीकडे कारवाई होत नसल्याने चार लाखांच्या घनवनाची राख झाल्यानंतरही सामाजिक वनीकरण विभाग गप्प का, असा सवाल नागरिकांतून उपस्थित होत आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.