Beed News: धारूर घाटात भीषण अपघात; सोळाचाकी ट्रक दरीत कोसळला, जीवितहानी टळली

किल्ले धारूर: खामगाव-पंढरपूर राष्ट्रीय पालखी महामार्गावरील (५४८ सी) धारूर घाटात अपघातांची मालिका सुरूच असून, मंगळवार ता. १६ मार्च रोजी सिमेंटची वाहतूक करणारा एक सोळाचाकी ट्रक अवघड वळणावर दरीत कोसळला. सुदैवाने या घटनेत कोणतीही जीवितहानी झाली नाही, मात्र ट्रकचे प्रचंड नुकसान झाले आहे..आंध्रप्रदेशातून तेलगावकडे सिमेंट घेऊन जाणारा सोळाचाकी मालवाहू ट्रक (क्र. ए पी ३९ टी सी २४४६) धारूर घाटातील एका अत्यंत अवघड वळणावर आला असता, चालकाचा ताबा सुटला. ट्रक थेट तटरक्षक भिंत तोडून दरीत कोसळला..घाटाचे रुंदीकरण प्रलंबित असल्याने आणि रस्ता अरुंद असल्याने येथे आठवड्यातून किमान दोन-तीन वाहने दरीत कोसळण्याच्या घटना घडत आहेत. घाटात होणाऱ्या या वारंवार होणाऱ्या अपघातांकडे लक्ष देण्याची मागणी नागरिकांमधून होत आहे. .रुंदीकरणाकडे दुर्लक्षडॉ. आंबेडकर चौक ते धुनकवड पाटी या १२ किलोमीटर अंतरावरील रस्ता, विशेषतः ३ किलोमीटरचा घाट विभाग अत्यंत धोकादायक झाला आहे. एका बाजूला खोल दरी आणि दुसऱ्या बाजूला अरुंद रस्ता यामुळे वाहनधारकांना कसरत करावी लागते..या मार्गावर वाहतूक वाढूनही प्रशासनाकडून रुंदीकरणाचे काम मार्गी लावले जात नसल्याने प्रवाशांकडून संताप व्यक्त होत आहे. अपघातस्थळी बघ्यांची मोठी गर्दी झाली होती. सुरक्षित प्रवासासाठी या घाटाचे काम केव्हा पूर्ण होणार, असा प्रश्न आता उपस्थित केला जात आहे.