Beed Jeweller Fraud: साेन्याची मोड तपासली, तरी फसवणूक झाली; धारूरच्या सराफाला १७.५० लाखांना गंडा, नेमकं काय घडलं?

किल्लेधारूर : धारूर शहरातील सराफा व्यापाऱ्याची सोन्याच्या मोडीच्या व्यवहारातून तब्बल १८ लाख १५ हजार ४०० रुपयांची फसवणूक झाल्याची घटना समोर आली आहे. चांदीवर सोन्याचा मुलामा दिलेली मोड सोन्याची असल्याचे भासवून १७ लाख ५० हजार रुपये उकळण्यात आले, तर यापूर्वी उधारीवर घेतलेल्या चांदीच्या दागिन्यांचे ६५ हजार ४०० रुपयेही बुडवण्यात आले. या प्रकरणी तीन अज्ञात आरोपींविरुद्ध धारूर पोलिसांत गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे..Success Story: वडील ट्रकचालक, आई शेतमजूर; लेकीने जिद्दीच्या जोरावर मिळवल्या सहा सरकारी नोकऱ्या, शगुफ्ता शेख यांची प्रेरणादायी यशोगाथा...शहरातील हनुमान मंदिर रोडवरील माऊली ज्वेलर्सचे मालक मदन साहेबराव धोतरे यांच्यासोबत हा प्रकार घडला. तक्रारीनुसार, २९ जुलै रोजी एका इसमाने साडेतीन ग्रॅम वजनाची सोन्याची अंगठी मोडण्यासाठी आणली होती. त्यानंतर २७ ऑगस्ट रोजी पाच तोळे वजनाचे सोन्याचे दागिने मोडण्यासाठी आणून संबंधिताने व्यापाऱ्याचा विश्वास संपादन केला. राजस्थानमध्ये सोन्याचे दुकान असल्याचे आणि महाराष्ट्रात जनावरांचा व्यापार करीत असल्याचेही त्याने सांगितले होते..२२ सप्टेंबर रोजी दोघांनी दुकानातून २८४ ग्रॅम वजनाचे चांदीचे जोडवे व चैन, असे ६५ हजार ४०० रुपयांचे दागिने उधारीवर घेतले. लवकरच सोन्याची मोड आणून त्यातून ही रक्कम वजा करण्याचे आश्वासन त्यांनी दिले. त्यानंतर २४ सप्टेंबर रोजी दुपारी १२ ते २ वाजण्याच्या सुमारास हे दोघे आणखी एका इसमासह दुकानात आले. त्यांनी १६३ ग्रॅम वजनाची सोन्याची मोड असल्याचे सांगत काही पावत्या आणि आधारकार्डची छायांकित प्रत व्यापाऱ्याला दिली.कागदपत्रांवर विश्वास ठेवून धोतरे यांनी मोडीची तपासणी केली..सुरुवातीला ती सोन्याची असल्याचे वाटल्याने डाग-बट्टा वजा करून त्यांनी संबंधितांना १७ लाख ५० हजार रुपये दिले. मात्र, त्यानंतर आरोपींचे मोबाईल क्रमांक बंद असल्याचे आढळून आले. त्यामुळे संशय आल्याने मोडीची पुन्हा तपासणी केली असता, सोन्याच्या थराखाली चांदी असल्याचे उघड झाले. .UPSC Success Story: आईने कचरा वेचून शिकवले, उपाशीपोटी अभ्यास करणारा लेक झाला वनाधिकारी; कष्टमय संघर्षाची प्रेरणादायी कहाणी...आपली फसवणूक झाल्याचे लक्षात आल्यानंतर धोतरे यांनी पोलिसांत तक्रार दाखल केली.या प्रकरणी भारतीय न्याय संहितेच्या कलम ३१६(२), ३१८(४) व ३(५) अन्वये तीन अज्ञात आरोपींविरुद्ध गुन्हा नोंदवण्यात आला आहे. पोलीस उपनिरीक्षक श्रीनाथ गिराम पुढील तपास करीत आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.