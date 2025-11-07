मराठवाडा

Dharur Election: अध्यक्षपदाच्या राजकीय समीकरणास जोर; चौरंगी लढतीची शक्यता, तीन पक्षांतून रस्सीखेच सुरू, थंडीत राजकीय गरमागरमी

Dharur Municipal Election: धारूर नगर परिषद निवडणुकीत उमेदवारी जाहीर, प्रचार रणनीती आणि कार्यकर्त्यांच्या मेळाव्यांमुळे शहराचे राजकीय वातावरण तापले आहे. चार वर्षांनंतर होणाऱ्या निवडणुकीत पाणीपुरवठा, रस्ते व घनकचरा व्यवस्थापन हे प्रमुख मुद्दे ठरणार आहेत.
सकाळ वृत्तसेवा
ईश्वर खामकर

किल्लेधारूर : स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांचा बिगुल वाजताच धारूर नगर परिषदेतील राजकीय वातावरण तापू लागले आहे. आचारसंहिता लागू झाल्यानंतर उमेदवार निश्चितीपासून ते गाठीभेटींपर्यंत सर्वच पक्षांमध्ये हालचालींना वेग आला आहे.

