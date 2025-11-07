Dharur Election: अध्यक्षपदाच्या राजकीय समीकरणास जोर; चौरंगी लढतीची शक्यता, तीन पक्षांतून रस्सीखेच सुरू, थंडीत राजकीय गरमागरमी

ईश्वर खामकरकिल्लेधारूर : स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांचा बिगुल वाजताच धारूर नगर परिषदेतील राजकीय वातावरण तापू लागले आहे. आचारसंहिता लागू झाल्यानंतर उमेदवार निश्चितीपासून ते गाठीभेटींपर्यंत सर्वच पक्षांमध्ये हालचालींना वेग आला आहे..मागील चार वर्षांपासून नगर परिषदेची निवडणूक न झाल्याने यंदाची निवडणूक धारूरकरांसाठी विशेष ठरणार आहे. शहरात राजकीय चर्चा, सोशल मीडिया पोस्टरबाजी आणि कार्यकर्त्यांचे मेळावे सुरू झाले असून प्रत्येक गल्लीत निवडणुकीची चाहूल लागली आहे..Nagar Parishad Election: पैठण नगराध्यक्षपदासाठी महायुतीत रस्सीखेच; आरक्षण ‘सर्वसाधारण महिला’साठी, राजकीय कुटुंबातील नावे चर्चेत.धारूर नगर परिषद निवडणुकीसाठी २ डिसेंबरला मतदान होणार असून ३ डिसेंबरला मतमोजणी पार पडणार आहे. म्हणजेच प्रत्यक्ष मतदानाला अवघे २५ दिवस बाकी आहेत. अशा कमी कालावधीत उमेदवार ठरवणे, प्रचाराची रणनीती आखणे आणि पक्ष संघटना सशक्त करणे या सर्व आघाड्यांवर प्रत्येक पक्ष झटत आहे. शहरातील प्रमुख राजकीय पक्षांमध्ये राष्ट्रवादी काँग्रेस शरदचंद्र पवार पक्ष, भाजप, आणि राष्ट्रवादी या तीन पक्षांतून रस्सीखेच सुरू आहे. यापैकी राष्ट्रवादी काँग्रेस शरदचंद्र पवार पक्षानेच एकमेवपणे नगराध्यक्ष पदासाठी (अर्जुनराव गायकवाड) आपल्या संभाव्य उमेदवाराचा अंदाज दिला असून इतर पक्षांनी मात्र अद्याप उमेदवाराचे नाव गुलदस्त्यात ठेवले आहे..तथापि, काही संभाव्य उमेदवारांना पक्षश्रेष्ठींनी मैदानात उतरण्यास तयार राहा अशा सूचना दिल्याची माहिती मिळत आहे. युवकांचे नवीन नेतृत्व, सामाजिक संघटनांचा सहभाग आणि शहरातील विकासप्रश्न या तिघांच्या संगमावर ही निवडणूक लढवली जाणार आहे..पाणीपुरवठा, रस्त्यांची दुरवस्था, घनकचरा व्यवस्थापन आणि पंतप्रधान आवास योजना या प्रमुख स्थानिक मुद्द्यांवर मतदारांचे लक्ष केंद्रित आहे. दरम्यान, सर्वच पक्षांनी कार्यकर्त्यांचे मेळावे घेऊन रणनीती ठरवण्यास सुरवात केली आहे. काही ठिकाणी बॅनर, होर्डिंग्ज आणि सोशल मीडियावरील प्रचार मोहिमा सुरू झाल्या आहेत. यंदा चार वर्षांनंतरची निवडणूक असल्याने नागरिकांमध्ये विशेष उत्सुकता आहे. कोणता पक्ष नगराध्यक्षपदावर झेंडा फडकवणार याकडे संपूर्ण धारूर शहराचे लक्ष लागले आहे..सर्वांत आधी उमेदवारी जाहीरराष्ट्रवादी काँग्रेस शरदचंद्र पवार पक्षाकडून अर्जुनराव गायकवाड यांना उमेदवारी जाहीर झाल्याचे म्हणणे असून यांनी प्रत्येक प्रभागमधून उमेदवार देखील निश्चित केले आहेत. विशेष म्हणजे उमेदवारी देताना युवक वर्गाला प्राधान्य दिले आहे..राष्ट्रवादीकडून चर्चाराष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टीकडून डॉ. बालाभाऊ जाधव, डॉ. मयूर सावंत, नितीन शिनगारे यांची नावे चर्चेत असून पक्षश्रेष्ठी कोणाच्या गळ्यात तिकिटांची माळ टाकतात, याकडे धारूरवासीयांचे लक्ष आहे.काँग्रेसला धक्काकधीकाळी काँग्रेस पक्षातील निर्विवाद वर्चस्व गाजवणारे प्रभाकर चव्हाण, माजी नगर उपाध्यक्ष खुरेशी व इतरांनी राष्ट्रवादी काँग्रेसमध्ये प्रवेश केल्याने काँग्रेसला मोठा धक्का बसला आहे. मात्र, तरीदेखील काँग्रेस स्वतंत्र लढणार असल्याचे तालुका अध्यक्ष सिद्धेश्वर रंदवे यांनी सांगितले आहे.अपक्ष उमेदवारअपक्ष उमेदवार म्हणून सुरेश गवळी हेदेखील नगर परिषदेच्या रिंगणात उतरणार असून प्रभागमधील अनेकांना उमेदवारी निश्चित केली आहे.भाजपमध्ये पक्षश्रेष्ठींकडे नजरा२०१६ मध्ये भाजपने आघाडी मिळवत सत्ता काबीज केली होती. तर जनतेमधून नगराध्यक्ष डॉ. स्वरूप हजारी विराजमान झाले होते. मतदानाला अवघे २५ दिवस उरले असून आजवर भाजपचा उमेदवार ठरला नसून कोण उमेदवार येतो, याकडे सर्वांचे लक्ष आहे. नगराध्यक्षपदासाठी आरक्षण सर्वसाधारण सुटले असल्याने बालाजी चव्हाण यांचे नाव देखील चर्चेत आहे..Mangalwedha Municipality Election: मंगळवेढा नगरपालिका निवडणूकीसाठी मित्रपक्षाचे स्वबळाचे इशारे; राजकीय हालचालीला वेग.धारूर नगरपरिषदएकूण प्रभाग : १०नगरसेवक संख्या : २०(१० महिला १० पुरुष)नगराध्यक्ष : सर्वसाधारण (खुला)एकूण मतदार : २०१३८महिला : ९७४३पुरुष : १०३९५.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.