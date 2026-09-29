Pregnant Woman Murder: धुळेतील गरोदर महिलेच्या निर्घृण हत्येप्रकरणी फरार जोडपे कळंबमध्ये अटक

कळंब : जामखेड (जि. अहिल्यानगर येथील 'सप्तसूर सांस्कृतिक कला केंद्रचालक स्वाती उर्फ आरती गणेश कुन्हाडे वय २८ हिचे मयत पिंकी हुस्मान काटकर वय ३१, रा. खरबाचीवाडी, जि.रायगड ही ऐकत नव्हती.कला केंद्रातील अंतर्गत वादातून ही हत्या घडवून आणल्याची खळबळजनक घटना अटक असलेल्या चारही आरोपीकडून माहिती देण्यात आली.असे मोहाडीनगर (धुळे) पोलीस निरीक्षक शिल्पा पाटील यांनी दिली.दरम्यान या घटनेतील फरार असलेले दोन आरोपीला कळंब (धाराशिव) पोलिसांनी अटक केली असून मोहाडीनगर पोलिसांच्या ताब्यात देण्यात आले आहे..पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार मयत पिंकी हुस्मान काटकर हिच्यासोबत कलाकेंद्र चालक स्वाती उर्फ आरती गणेश कुन्हाडे तू मी सांगेन तस वागत नाहीस, माझे ऐकत नाही असा सतत वाद होत होता.कलाकेंद्र अंतर्गत वादातून बीडमधील मांजरसुंबा चौफुली येथील एका घरात सफराज उर्फ शफिक अलीम मोमीन, आसिफ उर्फ खुज्जा आसीफ शेख,स्वाती उर्फ आरती गणेश कुन्हाडे,लक्ष्मी बालाजी पवार,फारूक हर्जू शेख, आणि रोहिणी स्वप्निल जाधव उर्फ माधुरी महेंद्र मेधे सर्व आरोपींनी पिंकीला बेदम मारहाण केली. या मारहाणीत ती बेशुद्ध पडली. ती मरण पावली आहे असे वाटल्याने पुरावा नष्ट करण्यासाठी या सहा जणांनी तिला कारमध्ये टाकून राजस्थानकडे पळून जाण्याचा कट रचला.मात्र, वाटेत धुळे शिवारातील निर्जन स्थळी त्यांनी तिला खाली उतरवले आणि जिवंतपणीच तिच्या अंगावर पेट्रोल टाकून तिला व तिच्या पोटातील गर्भाला जाळून मारले. त्यानंतर आरोपी मालेगाव-मनमाड मार्गे जामखेडला पसार झाले होते..धुळे जिल्ह्यातील निर्जन वनक्षेत्रात गरोदर महिलेचा निर्घृण खून करून तिचा मृतदेह जाळून पुरावा नष्ट करण्याचा प्रयत्न केल्याप्रकरणी कळंब पोलिसांनी मोठी कारवाई केली.या गंभीर गुन्ह्यातील फरार असलेल्या दोघांना कळंब शहरात सापळा रचून जेरबंद करण्यात आले. त्यांच्या ताब्यातून नंबरप्लेट काढलेली पांढऱ्या रंगाची होंडा कार जप्त करण्यात आली आहे.२२ सप्टेंबर रोजी धुळे जिल्ह्यातील नरवाल परिसरातील चाळीसगाव-धुळे महामार्गालगतच्या वनक्षेत्रात एका अनोळखी महिलेचा जळालेल्या अवस्थेतील मृतदेह आढळून आला होता.या प्रकरणाचा तपास सुरू असताना कळंब पोलिस ठाण्याचे पोलिस निरीक्षक शकील शेख यांना आरोपी कळंब परिसरात असल्याची माहिती मिळाली. केज रोडवरील ७/१२ हॉटेलसमोर दोन संशयित थांबले असल्याची माहिती मिळताच पोलिस पथकाने तत्काळ सापळा रचला.यावेळी फरार आरोपींना ताब्यात घेण्यात पोलिसांना यश आले..या प्रकरणात सफराज उर्फ शफिक अलीम मोमीन (वय ३८), आसिफ उर्फ खुज्जा आसीफ शेख (वय ३१), स्वाती उर्फ आरती गणेश कुन्हाडे (वय २८) आणि लक्ष्मी बालाजी पवार (वय ३०) यांना यापूर्वीच अटक करण्यात आली आहे. तर फारूक हर्जू शेख (वय २९) आणि रोहिणी स्वप्निल जाधव उर्फ माधुरी महेंद्र मेधे (वय २६) हे दोघे फरार होते.त्यांना कळंब पोलिसांनी पकडले.दरम्यान, आरोपींच्या वापरातील नंबरप्लेट काढलेली पांढऱ्या रंगाची होंडा कार एमएच ४३ एआर ४०७८ पोलिसांनी जप्त केली आहे. या कारचा गुन्ह्यातील नेमका वापर आणि आरोपींच्या भूमिकेबाबत पुढील तपासातून अधिक माहिती समोर येणार आहे.ही कारवाई धाराशिव पोलिस अधीक्षक रितू खोखर,अपर पोलिस अधीक्षक सचिन पांडकर आणि उपविभागीय पोलिस अधिकारी संजय पवार यांच्या मार्गदर्शनाखाली पोलिस निरीक्षक शकील शेख यांच्या नेतृत्वाखाली पोलिस पथकाने केली..धाराशिव पोलिसांचा धुळे पोलिसांना मदतीचा हात दरम्यान या घटनेतील चार आरोपी कळंब येथील असून हे आरोपी अटक करण्यासाठी धुळे पोलिसांना पोलीस अधीक्षक रितू खोकर, स्थानिक गुन्हे शाखेचे पोलीस निरीक्षक विनोद इज्जपवार, कळंब पोलीस निरीक्षक शकील शेख यांनी मदत केली..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.