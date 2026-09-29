Dhule-Solapur Highway Protest: धुळे-सोलापूर महामार्गावरील अपूर्ण पुलकाम, खड्डे व अपघातप्रवण ठिकाणांवर उपाययोजनेसाठी कन्नडजवळ रस्ता रोको आंदोलन

कन्नड: धुळे-सोलापूर राष्ट्रीय महामार्गावरील पुलाचे व प्रलंबित कामे तातडीने पूर्ण करावीत, तसेच खड्डे व अपघातप्रवण ठिकाणांच्या समस्यांवर उपाययोजना कराव्यात, या मागणीसाठी राष्ट्रीय महामार्ग ५२ व औरंगाबाद-चाळीसगाव नियोजित रेल्वेमार्ग संघर्ष समितीच्या वतीने मंगळवारी (ता. २९) कन्नडजवळ महामार्गावर रस्ता रोको आंदोलन करण्यात आले. राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या महिला जिल्हाध्यक्षा स्वाती कोल्हे व समितीचे अध्यक्ष डॉ. अण्णासाहेब शिंदे यांच्या नेतृत्वाखाली हे आंदोलन झाले..समितीने राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणाकडे दिलेल्या निवेदनात धुळे-सोलापूर महामार्गावरील औट्रम घाटातील बोगद्याचे काम तातडीने सुरू करून विहित वेळेत पूर्ण करण्याची मागणी केली आहे. तसेच महामार्गावरील अपघात टाळण्यासाठी गल्ले बोरगाव, सेवा हॉटेल कन्नड तसेच अंधानेर-कन्नड रस्त्यावरील उड्डाणपुलाचे काम दिवस-रात्र करून पूर्ण करावे आणि उड्डाणपुलाचे काम दर्जेदार होण्यासाठी लक्ष द्यावे, अशी मागणी करण्यात आली..महामार्गावरील पडलेले खड्डे तसेच चाळीसगाव घाटातील संरक्षण कठडे तातडीने दुरुस्त करावेत, अशीही मागणी निवेदनात करण्यात आली आहे. महामार्गावरील अनेक पेट्रोलपंपांसमोर रस्ता फोडून मोटारसायकल जाण्यासाठी मार्ग तयार करण्यात आले आहेत. या ठिकाणी वारंवार अपघात होत असल्याने असे रस्ते बंद करावेत, अशी मागणी समितीने केली..सुमारे एक तास चाललेल्या आंदोलनामुळे महामार्गावरील दोन्ही बाजूंची वाहतूक ठप्प होऊन वाहनांच्या लांबच लांब रांगा लागल्या. आंदोलनाची माहिती मिळताच उपविभागीय पोलिस अधिकारी अपराजिता अग्निहोत्री यांनी घटनास्थळी भेट दिली. राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणाच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांसोबत मंगळवारी दुपारी चार वाजता बैठक घडवून आणण्याचे आश्वासन त्यांनी दिल्यानंतर आंदोलन तात्पुरते स्थगित करण्यात आले..आंदोलनात अंधानेरचे सरपंच अशोक दापके, डॉ. सदाशिव पाटील, युवराज बोरसे, नवनाथ राठोड, वर्षा लहाने यांच्यासह परिसरातील नागरिक व कार्यकर्ते सहभागी झाले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.