बीड : कंटेनरने धडक दिल्यामुळे डिझेल टँकर उलटला आणि आग लागून मोठा स्फोट झाल्याची घटना शु्क्रवारी (ता. १२) सायंकाळी धुळे-सोलापूर महामार्गावरील मांजरसुंबा घाटाच्या परिसरात घडली. या परिसरात काहीकाळ अग्नितांडव, धुराचे लोट पाहायला मिळाले..दोन्ही वाहनांच्या चालक-सहचालक अशा चौघांनी उड्या मारून बचाव केला. अपघातामुळे वाहतूक कोंडी झाली होती. सोलापूरहून डिझेल टॅंकर छत्रपती संभाजीनगरकडे निघाला होता. धुळे-सोलापूर महामार्गावरून मांजरसुंबा घाटाच्या पुढे असलेल्या कोळवाडीजवळ सायंकाळी सव्वापाचच्या सुमारात तो येताच भरधाव कंटेनरने पाठीमागून धडक दिली..त्यामुळे टॅंकर उलटला आणि क्षणात पेट घेतला. टँकरमधील डिझेल रस्त्याच्या कडेला सांडल्याने आग पसरत गेली. रस्त्यावर आग आणि आकाशात धुराचे लोट उठत होते. त्यात रस्त्याच्या कडेची झाडेही जळाली. या अपघातात महामार्गाचे नुकसान झाले..तीन तास आग, वाहतूक कोंडीटॅंकरला सायंकाळी सव्वापाचच्या सुमारास लागलेली आग रात्री आठपर्यंतही कायम होती. त्यामुळे सुरवातीला तासभर पोलिसांनी दोन्ही बाजूंची वाहने थांबवली होती. त्यानंतर एकाच मार्गिकेवरून दोन्ही बाजूंची वाहतूक सुरू करण्यात आली. त्यामुळे महामार्गावरील कोळवाडी परिसरात मोठी वाहतूक कोंडी झाली. उशिरापर्यंत आग सुरूच असल्याने टॅंकरचा क्रमांक कळला नसल्याची माहिती ग्रामीण पोलिस ठाण्याचे निरीक्षक अशोक मुदीराज यांनी दिली..Kolhapur Accident : कोल्हापूर सायबर चौकात ब्रेकफेल ट्रकचा थरार; उसाच्या ट्रकने पाच वाहनांना उडवलं.शिस्तीचा अभावधुळे-सोलापूर हा बीड जिल्ह्यातील सर्वाधिक वाहतूक असलेला महामार्ग आहे. या महामार्गावर मांजरसुंबा मोठा घाट आहे. पूर्वी वळणदार व तीव्र चढाचा हा घाट महामार्ग नूतनीकरणावेळी सरळ करण्यात आला. घाटाचे रुंदीकरणही झाले. तरीही घाटात जड वाहनांना कुठलीच शिस्त नाही. जड वाहने नेहमी एकाच मार्गिकेतून (लेन) जावीत या नियमाकडे चालकांचे दुर्लक्ष असते. त्यांना शिस्त लागावी यासाठी महामार्ग पोलिसही बडगा उगारीत नसल्याचे चित्र आहे. त्यामुळे घाटात वाहतूक कोंडी नित्याची आहे. आजचा अपघात रस्त्याच्या कडेला झाल्यामुळे मोठी दुर्घटना टळली..