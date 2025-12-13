मराठवाडा

Diesel Tanker Fire: मांजरसुंबा घाटात अग्नितांडव; कंटेनरच्या धडकेत डिझेल टँकरला आग उड्या मारल्‍यामुळे चालक-सहचालक बचावले

Beed News: धुळे-सोलापूर महामार्गावरील मांजरसुंबा घाटात कंटेनरच्या धडकेत डिझेल टँकर उलटून आग लागली. चालक-सहचालक सुरक्षित राहिले, मात्र महामार्गावर तासभर वाहतूक कोंडी झाली.
सकाळ वृत्तसेवा
बीड : कंटेनरने धडक दिल्यामुळे डिझेल टँकर उलटला आणि आग लागून मोठा स्फोट झाल्याची घटना शु्क्रवारी (ता. १२) सायंकाळी धुळे-सोलापूर महामार्गावरील मांजरसुंबा घाटाच्या परिसरात घडली. या परिसरात काहीकाळ अग्नितांडव, धुराचे लोट पाहायला मिळाले.

