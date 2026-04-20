Education News: भिवधानोरा जि.प. शाळेत सुसज्ज संगणक प्रयोगशाळेचे उद्घाटन

कायगाव : गंगापूर तालुक्यातील भिवधानोरा येथील जिल्हा परिषद प्रशालेत नवीन सुसज्ज संगणक प्रयोगशाळेचे उद्घाटन सोमवारी (ता. २०) उत्साहपूर्ण वातावरणात पार पडले..गंगापूरचे उपनगराध्यक्ष अमोल जगताप यांच्या हस्ते फीत कापून प्रयोगशाळेचे उद्घाटन करण्यात आले. संगणक प्रयोगशाळा अद्ययावत करून देणारे दानशूर व्यक्तिमत्त्व तुकाराम सटाले यांचा यावेळी शाल, श्रीफळ व सन्मानचिन्ह देऊन भव्य सत्कार करण्यात आला..कार्यक्रमास प्रमुख पाहुणे म्हणून पंचायत समितीचे माजी उपसभापती सुमित मुंदडा,नगरसेवक संतोष अंबिलवादे,सामाजिक कार्यकर्ते राहुल वानखेडे आदी मान्यवर उपस्थित होते. माजी सरपंच बाबासाहेब चव्हाण, रामेश्वर चव्हाण, दत्तू लांडे,गोकुळ तांगडे,शाळा व्यवस्थापन समिती अध्यक्ष भगवान अमृतफळे,गोकुळ नागे, सतीश शिंदे,रमेश हारसूल,गणेश शिंदे,माजी ग्रामपंचायत सदस्य गणेश चव्हाण व सर्व शिक्षक तसेच ग्रामस्थ मोठ्या संख्येने हजर होते..नवीन प्रयोगशाळेमुळे ग्रामीण भागातील विद्यार्थ्यांना संगणकाचे ज्ञान व डिजिटल शिक्षणाची दारे खुली झाली आहेत. यामुळे विद्यार्थ्यांच्या शैक्षणिक प्रगतीस मोठी मदत होईल, असा विश्वास मान्यवरांनी व्यक्त केला..मुख्याध्यापक राजेंद्र खेमनार म्हणाले, "शिक्षणासाठी खर्च केलेला प्रत्येक रुपया हा भविष्यातील समृद्ध समाजाची गुंतवणूक असते. श्री. सटाले यांनी तंत्रज्ञानाचे लावलेले रोपटे निश्चित उद्या मोठा वटवृक्ष होईल."कार्यक्रमाचे आयोजन शाळा व्यवस्थापन समिती व जिल्हा परिषद प्रशाला भिवधानोरा यांच्या वतीने करण्यात आले होते. सूत्रसंचालन शिक्षक यशोधन चव्हाण यांनी केले.