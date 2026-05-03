CM Gram Samruddhi Abhiyan: मुख्यमंत्री ग्रामसमृद्धी अभियानातून पिंपळगावचा आदर्श कायापालट; पाणी, रस्ते, स्वच्छता, शिक्षण व हरित उपक्रमांतून जिल्ह्यात वेगळी ओळख

अर्धापूर : पिंपळगावात (ता अर्धापूर) राबविण्यात आलेल्या मुख्यमंत्री ग्राम समृद्धी अभियानामुळे गावाचा कायापालट झाला आहे गावकरी, लोकप्रतिनिधी व प्रशासनाने एकत्रितपणे काम केले तर काय गावाचा कसा विकास होतो याचा प्रत्यय गावात आल्यावर येतो..गावातील स्वच्छता, दिशादर्शक फलक, शाळेच्या व अंगणवाडीच्या बोलक्या भिंती, थकलेंल्या विसावा देणारा बगिचा, नागरिकांना अल्प दरात शुद्ध व थंड पाणी, सांडपाणी व्यवस्थापन घनकचरा व्यवस्थापन आदी कारणांमुळे पिंपळगावाने जिल्ह्यात एक वेगळी ओळख निर्माण केली आहे.मुख्यमंत्री ग्राम समृद्धी एक अभियान नसुन एक चळवळ झाली आहे.याच चळवळीतुन श्रमदानातून तलावाची श्रमदानातून निर्मिती करण्यात आली आहे तर गावातील नागरिकांना आधार असलेल्या शिवपार्वती मंगल कार्यालयाची रंगरंगोटी करण्यात आली आहे..सप्टेंबर २०२५ अभियानाला सुरुवातराज्यभरात ग्रामपंचायतीच्या माध्यमातून मुख्यमंत्री ग्राम समृद्धी अभियान राबविण्यात आले होते.या अभियानाला गेल्या वर्षी सप्टेंबर महिन्यात सुरुवात झाली होती तर सांगता मार्च २०२६ मध्ये झाली.या अभियानांत अर्धापूर तालुक्यातील आठ ग्रामपंचायतींना सहभाग घेतला होता..श्रमदानातून तलावाची निर्मितीमुख्यमंत्री ग्रामसमृद्धी अभियानात पिंपळगाव महादेव ग्रामपंचायतीने सहभाग घेतल्यापासून कामाला सुरुवात केली.या अभियानकडे एक शासकीय कार्यक्रम म्हणून न पाहता आपल्या गावाच्या विकासासाठी आलेली संधी समजून गावकऱ्यांनी हिरिरीने भाग घेतला.पाण्याचे महत्त्व ओळखून गावा लगत असलेल्या शासकीय गायरानात श्रमदानातून तलावाची निर्मिती करण्यात आली.त्याची क्षमता दोन कोटी लिटर झाली आहे.तसेच गावातील ६१० कुटुंबांना नळजोडणी देण्यात आली आहे.तसेच पन्नास पैशांत शुद्ध व थंड पाण्याची व्यवस्था करण्यात आली आहे.पावसाचे पाडलेले पाणी जमिनीत मुरन्यासाठी उपाय योजना करण्यात आली आहे..मंगल कार्यालय व शाळा अंगणवाडीची रंगरंगोटीगावातील नागरिकांच्या सोयीसाठी शिवपार्वती मंगल कार्यालय बांधण्यात आले आहे.या कार्यालयाची लोकवर्गणीतून आठ लाख १२ हजार खर्चुन रंगरंगोटी करण्यात आली आहे.तसेच गावातील शाळा, अंगणवाडींची रंगरंगोटी करून सुशोभित करण्यात आली आहे.तसेच सोलार पॅनल बसून विजेची व्यवस्था करण्यात आली आहे.गावातील रस्ते,नालीचे बांधकाम करण्यात आले आहेत.त्यामुळे रस्ते चकाचक झाले असून सांडपाण्याचा निचरा योग्य पद्धतीने केला जात आहे.तसेच भूमीगत गटार बांधून त्यावर फुलांची झाडे लावण्यात आली आहे त्यामुळे गावाच्या सौंदर्यात भर पडली आहे.गावतील स्मशानभूमीतील झाडा भवती ओटे बांधण्यात आले आहेत. त्यामुळे नागरिकांना बसण्याची व्यवस्था झाली आहे..कचऱ्याचे व्यवस्थापनगावातील कचऱ्याचे व्यवस्थापन करण्यासाठी प्रत्येक कुटुंबाला कचरा कुंडी देण्यात आली असून यात ओला कचरा व सुका कचरा वेगळा करण्यात येतो.तसेच घंटा गाडीची व्यवस्था करण्यात आली आहे.या कचरा विल्हेवाट लावण्यासाठी शेड तयार करण्यात आले आहे.हे अभियान राबविण्यासाठी गावातील लोकप्रतिनिधी, ग्रामपंचायत सदस्य व पदाधिकार्यांनी सहकार्य केले. गटविकास अधिकारी उमाकांत तोटावाड विस्तार अधिकारी पांडुरंग गर्जे यांनी केलेल्या मार्गदर्शन केले .अभियानंआत सुमारे वीस लाखांची कर वसूली झाली आहे.यातुन गावाचा विकास करता आला अशी माहिती ग्रामविकास अधिकारी एकनाथ कदम यांनी दिली.आमची ग्रामपंचायत डिजीटल असुन कर वसूलीत पारदर्शकता ठेवण्यात येते.तसेच आवश्यक ती कागदपत्रे व प्रमाणपत्र आॅनलाईन उपलब्ध होत व कर वसूली सुद्धा आॅनलाईन पध्दतीने करण्यात यते आशी माहिती उपसरपंच संतोष कल्याणकर यांनी दिली.