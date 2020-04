आठशे गरजू कुटुंबांना भरविला मायेचा घास

धर्माबाद, (जि. नांदेड) ः सध्या संपूर्ण देशात कोरोना विषाणूंचा प्रादुर्भाव झपाट्याने वाढत आहे. कोरोनामुळे लॉकडाउन करण्यात आले आहे. त्यामुळे गरीब कुटुंब तसेच गरजूंची मोठी अडचण होत आहे. हीच अडचण लक्षात घेऊन धर्माबाद तालुक्यातील करखेली येथील नुसरत कन्स्ट्रक्शन कंपनीचे मोईज सेठ करखेलीकर (बिडीवाले परिवार) यांच्या तर्फे ‘अन्न वाटप अपल्या दारी’ हा उपक्रम राबवित ग्रामीण भागातील ८०० गरजू कुटुंबीयांना अन्नधान्य व जीवनावश्यक वस्तूंच्या किट घरपोच देऊन मदतीचा हात समोर केला आहे. हेही वाचा - आता नांदेडच्या सिमेवर कॅमेऱ्यांची नजर देशात लॉकडाउन सुरू आहे. लॉकडाउनमध्ये नागरिकांनी घराबाहेर पडू नये, असे आवाहन शासनाने केले आहे. अशा परिस्थितीत हातावर पोट असणाऱ्या नागरिकांचा उदरनिर्वाहाचा प्रश्न निर्माण झाला आहे. अशा कुटुंबांवर उपासमारीची वेळ येऊ नये यासाठी दानशूर व्यक्ती, सामाजिक संस्था, राजकीय पक्षांनी धर्माबाद शहरातील गरजवंतांसाठी मदतीचा हात समोर केला आहे. परंतु, लॉकडाउन सुरू झाल्यापासून ग्रामीण भागात गरजूंकडे कोणीही लक्ष दिले नाही. यामुळे हातावर पोट असणाऱ्या ग्रामीण भागातील नागरिकांच्या पोटाला चिमटा बसत आहे. हे दृश्य मोईज सेठ करखेलीकर यांनी आपल्या डोळ्यांनी पाहून संकट काळातही सामाजिक भान जपत ग्रामीण भागातील गरजू कुटुंबांसाठी ‘अन्न वाटप आपल्या दारी’ हा उपक्रम राबविण्याचा संकल्प केला. उपक्रमाचे ग्रामीण भागात कौतुक

पहिल्या टप्प्यात तालुक्यातील करखेली, जुन्नी, पांगरी, राजापूर, चिकना या पाच गावांत सर्व्हे करून गरजू कुटुंब व गरजवंतांसाठी ८०० परिवाराला २०० क्विंटल घरपोच अन्न वाटप मंगळवारी (ता. २१) तहसीलदार दत्तात्रय शिंदे यांच्या प्रमुख उपस्थितीत करण्यात आले. बिडीवाले परिवार नेहमी सामाजिक व संकट काळात पुढाकार घेऊन सामाजिक बांधिलकी जोपासतो. बिडीवाले परिवारातर्फे ‘अन्न वाटप आपल्या दारी’ या उपक्रमात पाच गावांतील आठशे गरजू कुटुंबांना २५ किलो बीपीटी तांदूळ, मूगडाळ एक किलो, चणाडाळ १ किलो, तूरडाळ एक किलो, गोडेतेल एक किलो, मिरची अर्धा किलो, हळदपावडर शंभर ग्रॅम, मीठ अर्धा किलो, संतूर साबण दोन, कपडे धुण्याची साबण दोन असे जीवनावश्यक वस्तूंच्या किटचे घरपोच वाटप करण्यात आले. ‘अन्न वाटप आपल्या दारी’

तसेच दुसऱ्या टप्प्यात जारीकोट व येताळा या गावांतही हा उपक्रम राबविण्यात येणार असल्याचे मोईज सेठ करखेलीकर यांनी ‘सकाळ’शी बोलताना सांगितले. या वेळी जिल्हा परिषद सदस्य दत्तू रेड्डी जुन्नीकर, पंचायत समितीचे उपसभापती चंद्रकांत वाघमारे, बाजार समितीचे संचालक दत्ताहरी पाटील आवरे, मोहम्मद एनोद्दीन, मोहम्मद इकबाल, अब्दुल लतीफ यांच्यासह बिडीवाले परिवार उपस्थित होते. संकट काळात सामाजिक भान जपत नुसरत कन्स्ट्रक्शनचे मोईज सेठ करखेलीकर यांनी राबवित असलेल्या ‘अन्न वाटप आपल्या दारी’ या उपक्रमाचे ग्रामीण भागात कौतुक होत आहे.

