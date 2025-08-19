Disha Committee : अजिनाथ धामणे यांची राज्यस्तरीय दिशा समितीवर निवड; मुख्यमंत्र्याच्या अध्यक्षतेखाली समितीचे चालते कामकाज

फुलंब्री : पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या संकल्पनेतून स्थापन झालेल्या दिशा समितीवर ग्राम संवाद सरपंच असोसिएशनचे संस्थापक अध्यक्ष अजिनाथ धामणे यांनी अशासकीय सदस्य म्हणून निवड करण्यात आली आहे. सदरील समितीचे अध्यक्ष मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस असल्याने या समितीला विशेष महत्त्व आहे. .राज्य विकास समन्वय आणि निगराणी समित्या (दिशा) या केंद्र सरकारच्या सर्व महत्त्वाच्या योजनांची अंमलबजावणी प्रभावीपणे व्हावी, यासाठी कार्यरत आहेत. समितीचे अध्यक्ष मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस असून, त्यांच्या नेतृत्वाखाली राज्यातील ग्रामीण व शहरी भागातील विविध विकास प्रकल्पांची अंमलबजावणी आणि देखरेख केली जाते. अजिनाथ धामणे यांची निवड व भूमिका.ग्राम संवाद सरपंच असोसिएशनचे संस्थापक अध्यक्ष आणि भाजपाचे सक्रिय पदाधिकारी व महाराष्ट्रातील गावपातळीवर सरपंच, उपसरपंच आणि ग्रामपंचायत सदस्यांसाठी सातत्याने कार्य केले आहे. त्यांनी राज्यभर दौरे करून गावपातळीवरील समस्या ओळखून त्या शासनदरबारी मांडल्या आणि अनेक ठिकाणी त्यांचे निराकरण घडवून आणले. .त्यांच्या या उल्लेखनीय कार्याची दखल घेत केंद्र सरकारच्या ग्रामीण विकास मंत्रालयाने 14 ऑगस्ट रोजी शासन निर्णय काढून त्यांची महाराष्ट्र राज्यस्तरीय दिशा समितीवर अशासकीय सदस्य म्हणून नियुक्ती केली आहे. ही नियुक्ती पुढील ५ वर्षांसाठी आहे. त्यामुळे त्यांचे सर्व स्तरातून कौतुक केले जात आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.