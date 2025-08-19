मराठवाडा

Disha Committee : अजिनाथ धामणे यांची राज्यस्तरीय दिशा समितीवर निवड; मुख्यमंत्र्याच्या अध्यक्षतेखाली समितीचे चालते कामकाज

Ajinath Dhamane : अजिनाथ धामणे यांची महाराष्ट्र राज्यस्तरीय दिशा समितीवर अशासकीय सदस्य म्हणून नियुक्ती झाली असून, ग्रामीण विकासासाठी त्यांच्या कार्याची केंद्र शासनाने दखल घेतली आहे.
नवनाथ इधाटे
Updated on

फुलंब्री : पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या संकल्पनेतून स्थापन झालेल्या दिशा समितीवर ग्राम संवाद सरपंच असोसिएशनचे संस्थापक अध्यक्ष अजिनाथ धामणे यांनी अशासकीय सदस्य म्हणून निवड करण्यात आली आहे. सदरील समितीचे अध्यक्ष मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस असल्याने या समितीला विशेष महत्त्व आहे.

