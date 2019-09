शिवसेनेचं 'आरे'ला कारे तर भाजपचा 'नाणार' येणारचा नारा

मुंबई : शिवसेना आणि भारतीय जनता पक्षात सर्वकाही आलबेल नाही. आगामी विधानसभा निवडणुका डोळ्यासमोर ठेऊन शिवसेनेनं 'आरे'ला कारे' तर भाजपनं आता नाणार येणारचा नारा दिला आहे. नाणारवरील मुख्यमंत्र्यांच्या वक्तव्यावरून शिवसेनेत नाराजीचं वातावरण तयार झालं असून मुख्यमंत्र्यांच्या वक्तव्यावरून पुन्हा एकदा नाणार येणार अशी शक्यता वर्तविण्यात येत आहे. मुख्यमंत्र्यांनी नाणारचा विषय काढून जनतेत असंतोष निर्माण केल्याची भावना शिवसेनेकडून व्यक्त होत आहे. उध्दव ठाकरे स्वतः या विषयावर काय बोलतील हे पाहणे औत्सुक्याचे ठरणार आहे. दरम्यान, ज्या नाणार प्रकल्पावरून लोकसभेला युती झाली होती त्याच नाणारवरून युती तुटतेय की काय अशी परिस्थिती निर्माण झाली आहे. आता युती तुटणार की लोकसभेप्रमाणे पुन्हा हे प्रश्न सुटणार हे पाहणे औत्सु्क्याचे ठरणार आहे.

Web Title: Dispute between Shivsena and BJP on Arey and nanar Project