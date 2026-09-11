Bidkin News : रस्त्याच्या कामावरून वाद; लोखंडी रॉडने मारहाण करणारे तिघे अहिल्यानगर हद्दीजवळून ताब्यात...

- रविंद्र गायकवाडबिडकीन - पैठण तालुक्यातील बिडकीन पोलीस ठाण्याच्या हद्दीतील नायगाव खंडेवाडी येथे दिनांक 10 रोजी सकाळी सुमारे 10.30 वाजता बाभुळगाव ते नायगव्हाण रोड, ता. पैठण, जि. छत्रपती संभाजीनगर येथे रस्त्याच्या कामावरून झालेल्या वादातून फिर्यादी अमय अजित सावे, (वय-35 वर्षे), व्यवसाय RCM प्लांट, रा. अंजली कॉम्प्लेक्स, खडकेश्वर, छत्रपती संभाजीनगर यांना लोखंडी रॉडने डोक्यात व माथ्यावर मारहाण करून जखमी केल्याप्रकरणी बिडकीन पोलीस ठाण्यात गुन्हा रजिस्टर नं. 569/2026, कलम 109(1), 118(1), 115(2), 3(5) BNS अन्वये गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. सदर गुन्ह्यातील फरार असलेल्या तिघांना बिडकीन पोलिसांनी शोध घेऊन अहिल्यानगर जिल्ह्याच्या हद्दीजवळून ताब्यात घेतले आहे..घटनेच्या वेळी खंडेवाडी गावातील मुलांनी वाहन अडविल्याची माहिती मिळाल्यानंतर फिर्यादी अमय सावे हे साक्षीदारांसह घटनास्थळी गेले होते. त्यावेळी घटनास्थळी जमलेल्या लोकांशी फिर्यादीचे वडील चर्चा करीत होते. रस्त्याचा प्रश्न सुटला असून वाहन का अडविले जात आहे, असे ते सांगत असताना आरोपींनी दोन्ही लेनच्या कामावरून वाद घातला. वाद वाढल्यानंतर आरोपींनी संगनमत करून फिर्यादीच्या वडिलांना धक्काबुक्की करून रस्त्यालगतच्या खड्ड्यात ढकलून दिले आहे..वडिलांना झालेल्या प्रकाराबाबत फिर्यादी आरोपींना जाब विचारण्यासाठी गेले असता आरोपी क्र. 1 भालचंद्र ताराचंद सत्तावन्न याने लोखंडी रॉडने फिर्यादीच्या डोक्यात व माथ्यावर मारहाण केली. त्यानंतर आरोपी क्र. 2 संग्राम उर्फ करण अशोक परदेशी व आरोपी क्र. 3 विधीसंघर्षग्रस्त बालक यांनी फिर्यादीस खाली पाडून हाताने व लाथाबुक्क्यांनी मारहाण केली. या मारहाणीत फिर्यादीच्या डोक्याला तसेच डाव्या हाताच्या दंडावर दुखापत झाली आहे..दरम्यान, फिर्यादीस सोडविण्यासाठी साक्षीदार पुढे आला असता आरोपींनी त्याच्याशीही धक्काबुक्की केली. घटनेनंतर तिन्ही आरोपी घटनास्थळावरून फरार झाले. याप्रकरणी फिर्यादीच्या तक्रारीवरून दिनांक 11/09/2026 रोजी 01.32 वाजता बिडकीन पोलीस ठाण्यात वरीलप्रमाणे गुन्हा दाखल करण्यात आला.गुन्हा दाखल झाल्यानंतर फरार आरोपींचा शोध घेण्यासाठी बिडकीन पोलिसांनी तातडीने तपासाची चक्रे गतिमान केली. उपलब्ध माहितीच्या आधारे आरोपींच्या हालचालींचा माग काढत पोलिसांनी शोधमोहीम राबविली. अखेर पोलिसांच्या पथकाने आरोपींचा ठावठिकाणा निश्चित करून त्यांना अहिल्यानगर जिल्ह्याच्या हद्दीजवळून ताब्यात घेतले..ताब्यात घेण्यात आलेल्यांमध्ये भालचंद्र ताराचंद सत्तावन्न, (वय-36 वर्षे), संग्राम उर्फ करण अशोक परदेशी, (वय-21 वर्षे) आणि विधीसंघर्षग्रस्त बालक, (वय-17.5 वर्षे), तिन्ही रा. खंडेवाडी, ता. पैठण, जि. छत्रपती संभाजीनगर यांचा समावेश आहे. विधीसंघर्षग्रस्त बालकाच्या बाबतीत लागू कायदेशीर तरतुदींनुसार पुढील कार्यवाही करण्यात येत आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.