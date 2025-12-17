मराठवाडा

Vaijapur News : कर्जाला कंटाळून शेतकऱ्याने संपविले जीवन

वैजापूर - कर्जबाजारीपणाला कंटाळून शेतकऱ्याने जीवन संपविल्याची घटना वैजापूर तालुक्यातील पिंपळगाव खंडाळा येथे मंगळवारी (ता. १६) उघडकीस आली.

