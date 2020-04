‘या’ तालुक्यात शालेय पोषण आहाराचे वाटप सुरू

बिलोली, (जि.नांदेड) ः तालुक्यात शालेय पोषण आहार योजनेंतर्गत प्राप्त झालेल्या पदार्थांचे वाटप सुरू करण्यात आले असून शासनाच्या आदेशांचे पालन करून व्यवस्थापन समितीच्या पुढाकाराने सर्व पदार्थ वाटप करण्यात येत आहेत.

कोरोनाचा वाढता संसर्ग रोखण्यासाठी खबरदारीचा उपाय म्हणून राज्यभरातील सर्व माध्यमांच्या सर्व व्यवस्थापनाच्या शाळा (ता. १५) मार्चपासून बंद करण्यात आल्या. मागील पंधरा दिवसांपासून शहरी व ग्रामीण भागातील विद्यार्थी सुरक्षितपणे आपापल्या घरी वावरत आहेत. हेही वाचा - कशामुळे बळी ठरताहेत वृक्ष, ते तुम्ही वाचाच ग्रामीण भागातील अनेक विद्यार्थ्यांचे पालक मोलमजुरी करून गुजराण करतात. मागील पंधरा दिवसांपासून सर्व व्यवसायिक शेतीची कामे बंद असल्यामुळे अनेकांवर उपासमारीची वेळ येत आहे. शाळेत जाणाऱ्या विद्यार्थ्यांना शालेय पोषण आहार योजनेतून मध्यान्ह भोजन दिल्या जात असे. त्यामुळे मुलांच्या दुपारच्या भोजनाची व्यवस्था शाळेमध्येच होत असल्याने पालकांनाही आधार मिळत असतो. वाटप करण्याचे काम जिकरीचे

शाळा बंद असल्यामुळे मध्यान्ह भोजन योजनेचा शिल्लक साठा खराब होण्याची भीती व्यक्त केली जात आहे. यावर खबरदारीचा उपाय म्हणून शाळेत शिल्लक असलेले शालेय पोषण आहार योजनेचे तांदूळ, डाळ मसाल्याचे पदार्थ व अन्य धान्य मुलांना वाटप करण्याच्या सूचना शासन स्तरावरून देण्यात आल्या. त्यानुसार गटशिक्षणाधिकारी कार्यालयाच्या वतीने सर्व शाळेतील मुख्याध्यापकांना आपापल्या शाळा स्तरावर उपलब्ध असलेला तांदूळ साठा व अन्य साहित्य मुलांना करण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत. या वेळी सहशिक्षक शिकंदर डोंगरेंसह गावातील काही प्रतिष्ठित नागरिक उपस्थित होते. शाळांना सुट्या असल्यामुळे व शहरात संचारबंदी लागू असल्यामुळे शिक्षकांपुढे व मुख्याध्यापक पुढे शालेय पोषण आहाराचे उर्वरित धान्य वाटप करण्याचे काम जिकरीचे झाले आहे. शासनाने (ता. १४) एप्रिलनंतर धान्य वाटपास परवानगी दिली असती तर सर्वांना व्यवस्थितपणे वाटप करता आले असते, अशी प्रतिक्रिया खासगी शाळेच्या मुख्याध्यापकांनी व्यक्त केली आहे. चार फूट अंतरावर उभे करून वाटप

बिलोली तालुक्यातील नऊ केंद्रांतर्गत असलेल्या जिल्हा परिषद शाळांमध्ये शालेय पोषण आहार योजनेचे साहित्य वाटपास सुरवात झाली आहे. गटशिक्षणाधिकारी हमीद दौलताबादी, शालेय पोषण आहार विभाग प्रमुख सलीम शेख, केंद्रप्रमुख शंकर हमंद यांच्या मार्गदर्शनाखाली शालेय व्यवस्थापन समितीच्या प्रमुखांना सोबत घेऊन धान्य वाटप करण्यात येत आहे. जिल्हा परिषद प्राथमिक शाळा केरूर येथे शासनाच्या निर्देशानुसार मुलांना चार फूट अंतरावर उभे करून शालेय व्यवस्थापन समितीचे अध्यक्ष, गावातील सरपंच व सर्व सदस्यांच्या उपस्थित मुख्याध्यापक अशोक कहाळेकर यांनी साहित्याचे वाटप केले आहे.

