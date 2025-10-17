मराठवाडा

Hingoli News: दिवाळीत प्रवाशांसाठी एसटीची मोठी सोय – हिंगोलीतून धावणार १८ विशेष बसफेऱ्या!

Marathwada: पुणे, नाशिक, लातूर मार्गांवर जादा एसटी बस; दिवाळीच्या सणात प्रवास सुलभ; दिवाळी गर्दीसाठी एसटी प्रशासन सज्ज; हंगामी भाडेवाढ रद्द, प्रवाशांना दिलासा!
सकाळ वृत्तसेवा
हिंगोली: नोकरी, कामधंद्यानिमित्त विखुरलेले लोक व शिक्षणासाठी बाहेरगावी गेलेले विद्यार्थी दिवाळी सणासाठी आपल्या गावी परततात. या दिवसांत खासगी प्रवासी वाहतूक करणारे वाहनधारक अव्वाच्या सव्वा भाडेवाढ करतात.

