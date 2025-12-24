मराठवाडा

UPSC Success Story : ग्रामीण शेतकरी कुटुंबातील विद्यार्थी डॉ.भगवंत पवार यांचे UPSC CMS मध्ये ऑल इंडिया 25वी रँक!

Dr. Bhagwant Pawar : शेतकरी कुटुंबातील मराठी माध्यमातून शिक्षण घेतलेला विद्यार्थी डॉ. भगवंत पवार UPSC CMS मध्ये ऑल इंडिया २५वी रँक मिळवून वैद्यकीय अधिकारी बनला. त्यांच्या यशाने ग्रामीण भागातील सर्व विद्यार्थ्यांसाठी प्रेरणा निर्माण केली आहे.
Early Life and Education of Dr. Bhagwant Pawar

Early Life and Education of Dr. Bhagwant Pawar

Sakal

दीपक बारकुल
Updated on

येरमाळा : यूपीएससी द्वारे वैद्यकीय अधिकारी पदाकरिता घेतली जाणारी लेखी परीक्षा २० जुलै २०२५ रोजी पार पडली होती.परीक्षा पास झाल्यानंतर ३ नोव्हेंबर रोजी यूपीएससी सेंटर दिल्ली येथे मुलाखत यशस्वीरित्या पार पडल्यानंतर सी.एम.एस.परीक्षेचा निकाल २२ डिसेंबर रोजी जाहीर करण्यात आला. त्यामध्ये डॉ.भगवंत गणेश पवार यांनी ऑल इंडिया मधून २५ वी रँक प्राप्त करून यूपीएससीच्या पहिल्याच प्रयत्नात घवघवीत यश संपादन केले. वैद्यकीय अधिकारी क्लास वन पदाकरता त्याची निवड झालेली आहे.

Loading content, please wait...
Marathwada
UPSC
doctor
UPSC Result
Success story

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com