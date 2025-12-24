UPSC Success Story : ग्रामीण शेतकरी कुटुंबातील विद्यार्थी डॉ.भगवंत पवार यांचे UPSC CMS मध्ये ऑल इंडिया 25वी रँक!

येरमाळा : यूपीएससी द्वारे वैद्यकीय अधिकारी पदाकरिता घेतली जाणारी लेखी परीक्षा २० जुलै २०२५ रोजी पार पडली होती.परीक्षा पास झाल्यानंतर ३ नोव्हेंबर रोजी यूपीएससी सेंटर दिल्ली येथे मुलाखत यशस्वीरित्या पार पडल्यानंतर सी.एम.एस.परीक्षेचा निकाल २२ डिसेंबर रोजी जाहीर करण्यात आला. त्यामध्ये डॉ.भगवंत गणेश पवार यांनी ऑल इंडिया मधून २५ वी रँक प्राप्त करून यूपीएससीच्या पहिल्याच प्रयत्नात घवघवीत यश संपादन केले. वैद्यकीय अधिकारी क्लास वन पदाकरता त्याची निवड झालेली आहे..डॉ.भगवंत पवार यांचे प्राथमिक व माध्यमिक शिक्षण मराठी माध्यमातून करमाळा (जि.सोलापुर) येथे झाले असून अकरावी बारावी उक्कडगाव येथील चंद्रभानु सोनवणे कॉलेज उक्कडगाव.या ठिकाणी झाले. २०२० ला झालेल्या नीट परीक्षेमध्ये ७२० पैकी ६४५ गुण प्राप्त करून सोलापूर जिल्ह्यातून प्रथमयेण्याचा मान मिळवला होत ,त्या नुसार एमबीबीएससाठी त्याची एम्स हैदराबाद या ठिकाणी निवड झाली,वैद्यकीय शिक्षण घेत असताना एम्स मध्ये चार गोल्ड मेडल मिळवून तो टॉपर राहिला..Dharashiv Success Story : येरमाळ्याच्या विजय बारकुलची दुग्धव्यवसाय यशोगाथा; नागपूरच्या माफसू पुस्तकात झळकले नाव!.एमबीबीएस पूर्ण झाल्यानंतर एमडी साठी घेतली जाणारी आय.एन.आय.सीईटी परीक्षा तो देशातून ६६८ व्या रँक ने उत्तीर्ण झाला. होता. गेल्या आठवडाभरापूर्वी त्याची एम.डी. पीडियाट्रिक्ससाठी एम्स. हैदराबाद येथे निवड झालीआहे. डॉ भगवंत पवार याने हे दुहेरी यश एकाच वेळी मिळवले असून प्राथमिक व माध्यमिक शिक्षण मराठी माध्यमातून झाले असताना सुद्धा पुढील शिक्षणाची जाणीव ठेवून परिस्थितीची जाणीव ,आई-वडिलांच्या कष्टाची जाणीव व मला काहीतरी बनायचे आहे हे ध्येय उराशी बाळगून अभ्यासातील सातत्य कायम ठेवत तो आज युपीएससी परीक्षा उत्तीर्ण होऊन क्लास वन अधिकारी झालेला आहे त्यांनी मिळवलेले हे यश निश्चितच परिसरातील सर्व विद्यार्थ्यांसाठी प्रेरणादायी आहे.परंतु एका ग्रामीण भागातून शेतकरी कुटुंबातील एक विद्यार्थी एवढ्या मोठ्या शिखरापर्यंत पोहोचू शकतो हे त्याने त्याच्या कष्टाने सिद्ध केलेले आहे..मराठी माध्यमाचा विद्यार्थी असुन वैदकीय क्षेत्रात करिअर करण्याची जिद्द होती.लातुर पॅटर्न म्हणुन ग्रामीण भागतील विद्यार्थ्यांना उक्कडगावं येथील चंद्रभानू कॉलेज चांगले आहे म्हणुन सोनवणे कॉलेजला प्रवेश घेतला आणि कॉलेजने केलेल्या शैक्षणिक संस्कार,जडणं घडणीतून मी नीट सह आजपर्यँतच्या वैद्यकीय क्षेत्रात यशस्वी झालो. माझा यूपीएससी परीक्षेचा निकाल जाहीर होताच माझ्या वडिलांनी चंद्रभानू कॉलेजच्या प्राचार्यांना फोन करुन माझ्या यशाबद्धल कॉलेजचे आभार मानले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.