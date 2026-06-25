Dog Attack : हाळी येथे पाच जणांवर कुत्र्याचा हल्ला; गावात भीतीचे वातावरण

उदगीर - उदगीर तालुक्यातील हाळी येथे गुरुवारी (ता. २५) एका कुत्र्याने अचानक आक्रमक होत पाच जणांवर हल्ला करून चावा घेतल्याची घटना घडली. या घटनेमुळे गावात भीतीचे वातावरण निर्माण झाले असून जखमींना उपचारासाठी उदगीर येथील उपजिल्हा रुग्णालयात दाखल करण्यात आले आहे..मिळालेल्या माहितीनुसार, गुरुवारी सायंकाळी गळ्यात साखळी असलेला कुत्रा अचानक आक्रमक झाला. रस्त्याने ये-जा करणारे नागरिक, ग्रामस्थ तसेच घरासमोर उभ्या असलेल्या मैनोद्दीन शेख (माजी सरपंच),अमन शेख, उद्धव राठोड,, राजू लिंबाळकरबाळाजी मानपाडे या व्यक्तींवर हल्ला चढवला. काही वेळातच पाच जणांना चावा घेतल्याने गावात एकच खळबळ उडाली. ग्रामस्थांनी एकत्र येत कुत्र्याला हुसकावून लावण्याचा प्रयत्न केला..जखमी झालेल्या पाचही जणांना हंडरगुळी येथील प्राथमिक आरोग्य केंद्रात प्राथमिक उपचारानंतर उदगीरच्या उपजिल्हा रुग्णालयात दाखल करण्यात आले. त्यांच्यावर आवश्यक उपचार सुरू असून त्यांना रेबीज प्रतिबंधक लस देण्यात आली आहे. दरम्यान, आणखी काही नागरिकांना किरकोळ दुखापत झाली असल्याची चर्चा असून आरोग्य विभागाकडून याबाबत माहिती संकलित करण्यात येत आहे..काही महिन्यांपूर्वी उदगीर शहरातही एका कुत्र्याने तब्बल ३० ते ४० नागरिकांना चावा घेतल्याची घटना घडली होती. त्या घटनेनंतर भटक्या व आक्रमक कुत्र्यांच्या नियंत्रणासाठी उपाययोजना करण्याची मागणी झाली होती. मात्र अशा घटना पुन्हा घडत असल्याने प्रशासनाच्या उपाययोजनांवर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे.या घटनेमुळे हाळी परिसरात भीतीचे वातावरण निर्माण झाले असून नागरिकांनी लहान मुले व ज्येष्ठ नागरिकांची विशेष काळजी घेण्याचे आवाहन करण्यात आले आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.