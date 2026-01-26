Crime News : मुलांशी बोलल्यावरून पतीचे फोडले डोके; वाहन परवाना, कागदपत्रेही नेली, पत्नीविरोधात गुन्हा

बेगमपुरा - कौटुंबिक वादानंतर चिंचोळे दांपत्य वेगळे राहतात. दरम्यान, पतीने ‘मला मुलांशी बोलायचे आहे, माझी कागदपत्रेही तू घेऊन गेली’ असे म्हणताच पत्नीने पतीच्या डोक्यात फरशी घालून डोके फोडले..ही घटना २१ जानेवारीच्या रात्री दहाला बेगमपुरा येथे घडली. याप्रकरणी पत्नीविरोधात बेगमपुरा पोलिस ठाण्यात गुन्हा नोंद झाला आहे. प्रियंका सचिन चिंचोळे (रा. साईमंदीर पडेगाव) असे पत्नीचे नाव आहे..याप्रकरणी बेगमपुरा पोलसांच्या माहितीनुसार जखमी सचिन शिवाजीराव चिंचोळे (४०, रा. कुंभारगल्ली) हे फिर्यादी आहेत. ते रिक्षा चालवून उदरनिर्वाह करतात. चिंचोळे दंपत्याचा वाद झाला होता. तेव्हापासून ते वेगळे राहतात..२१ जानेवारीला आरोपी पत्नी फिर्यादी सचिन यांना ‘तू मला फोन करायचा नाही’ असे म्हणाली असता, सचिन यांनी ‘मला मुलांसोबत बोलू देत नाही, माझे आधार कार्ड, पॅन कार्ड, वाहन परवानाही तू घेऊन गेली, ते मला परत पाहिजे’ असे म्हणताच पत्नी प्रियंकाने पतीच्या डोक्यात फरशी घातली. या प्रकरणी तपास हवालदार राठोड करत आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.