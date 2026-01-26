मराठवाडा

Crime News : मुलांशी बोलल्यावरून पतीचे फोडले डोके; वाहन परवाना, कागदपत्रेही नेली, पत्नीविरोधात गुन्हा

पतीने ‘मला मुलांशी बोलायचे आहे, माझी कागदपत्रेही तू घेऊन गेली’ असे म्हणताच....
woman beating to man

woman beating to man

sakal

सकाळ वृत्तसेवा
बेगमपुरा - कौटुंबिक वादानंतर चिंचोळे दांपत्य वेगळे राहतात. दरम्यान, पतीने ‘मला मुलांशी बोलायचे आहे, माझी कागदपत्रेही तू घेऊन गेली’ असे म्हणताच पत्नीने पतीच्या डोक्यात फरशी घालून डोके फोडले.

crime
Beating
children
domestic violence
Dispute
wife and husband

