Ahmadpur Crime : अहमदपूर तालुक्यातील रुद्धा गावात पिता पुत्राचा अज्ञात हल्लेखोरांकडून निर्घुन खून

अहमदपूर - तालुक्यातील रूध्दा गावात पिता पुत्रांचा खून झाल्याची घटना घडली असून परिसरात भीतीचे वातावरण निर्माण झाले आहे.रूध्दा शिवारातील स्वतःच्या शेतातील आखाड्यावर झोपलेले शिवराज निवृती सुरनर (७० वर्ष) व विश्वनाथ शिवराज सुरनर (19 वर्ष) यांच्यावर तीन नोव्हेंबर रात्र ते चार नोव्हेंबर पहाट दरम्यान अज्ञात व्यक्तींनी हल्ला करून निर्घृण खून केला आहे..शिवराज सुरनर व विश्वनाथ सुरनर हे पिता पुत्र ३ नोव्हेंबर रोजी संध्याकाळी साडेनऊच्या सुमारास घराकडून शेतातील आखाड्यावर झोपायला गेले होते, दरम्यान अज्ञात हल्लेखोरांनी त्यांच्यावर प्राणघातक हल्ला केला. हल्लेखोरांनी अतिशय क्रूरपणे दोघांच्याही चेहऱ्यावर, तोंडावर आणि गळ्यावर धारदार शस्त्राने अनेक वार करून त्यांना ठार केले.खुनाच्या घटनेनंतर अज्ञात आरोपींनी दोघांचेही मृतदेह शेतातून उचलून ग्रामपंचायत कार्यालयाच्या पाणीपुरवठा करणाऱ्या पाण्याच्या टाकीजवळ नेऊन फेकून अपघात झाल्याचे वाटावे म्हणून मृतांच्या जवळ टाकली आहे. सकाळी ही घटना उघडकीस आल्याने संपूर्ण परिसरात मोठी खळबळ उडाली आहे..पोलीस यंत्रणा घटनास्थळी दाखल -या दुहेरी हत्याकांडामुळे गंभीर स्वरूप धारण केल्याने लातूर पोलीस दलातील वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी तत्काळ घटनास्थळी धाव घेतली. यामधे पोलीस अधीक्षक अमोल तांबे, पोलीस उपाधीक्षक मंगेश चव्हाण, उपविभागीय पोलीस अधिकारी अरविंद रायबोले, पोलीस निरीक्षक विनोद मेत्रेवाड यांच्यासह सहाय्यक पोलीस निरीक्षक केदासे, माणिक डोके, पोलीस उपनिरीक्षक बुरकुले, स्मिता जाधव, आनंद श्रीमंगल, तसेच अहमदपूर येथील डी.डी पथक प्रमुख तानाजी आरदवाड यांची उपस्थिती होती..न्यायवैदिक प्रयोगशाळा सदस्य, श्वान पथक, बोटांची ठसे तज्ञ, बरमन ध्वनी तज्ञ वाहन यांना पाचारण करण्यात आले असून, या तज्ज्ञांनी पोलीस अधीक्षक अमोल तांबे यांच्या मार्गदर्शनाखाली पुराव्यांचे संकलन करून तपास सुरू करण्यात आला आहे.मृतदेहांचे शवविच्छेदन करण्यात आले असून ते नातेवाईकांच्या ताब्यात देण्यात आले आहेत. चंद्रकला शिवराज सुरनर यांच्या फिर्यादीवरून अहमदपूर पोलीस ठाण्यात गुन्हा नोंद करण्यात आला आहे..वर्षभरापूर्वीच्या घटनेची पुनरावृत्ती -या रूध्दा गावाच्या शिवारातील आकाड्यावर वर्षभरापूर्वी दोन वृद्ध दांपत्यावर हल्ला करण्यात आला होता, त्यात वृद्धाचा निर्घृण खून झाला होता..