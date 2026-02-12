Education Reform : विद्यापीठांवर फसवणुकीचे गुन्हे दाखल करावेत का ? सामाजिक कार्यकर्ते डॉ. अभय बंग यांचा सवाल

लातूर : विद्यापीठांमध्ये तीन–चार वर्षे शिक्षण घेतल्यानंतर उत्तीर्ण केले जाते आणि प्रमाणपत्र दिले जाते. पण, या प्रमाणपत्राचा विद्यापीठाबाहेर काहीही उपयोग होत नाही. नोकरीसाठी मुलांना पुन्हा वेगळी परीक्षा द्यावी लागते. असेच होणार असेल तर विद्यापीठाचे प्रमाणपत्र बोगस म्हणायचे का? मग पालकांनी विद्यापीठांवर फसवणुकीचे गुन्हा दाखल करायचे का? असा सवाल ज्येष्ठ गांधीवादी विचारवंत व सामाजिक कार्यकर्ते डॉ. अभय बंग यांनी गुरुवारी (ता. १२) येथे उपस्थित केला..Premium| Shramjeevi Sanghatana: आदिवासींना संघटित करण्यासोबतच सहअध्ययन शिबिरांमधून कायदेशीर आणि प्रशासकीय प्रक्रियांचे शिक्षण देणारे प्रभू सर कोण?.राजर्षी शाहू महाविद्यालय येथे आयोजित व्याख्यानात डॉ. बंग यांनी ’पर्यायी शिक्षण शक्य आहे' या विषयावर संवाद साधला. यावेळी माजी खासदार व शिवछत्रपती शिक्षण संस्थेचे अध्यक्ष डॉ. गोपाळराव पाटील, उपाध्यक्ष डॉ. अजय जाधव, प्राचार्य डॉ. महादेव गव्हाणे आदी उपस्थित होते.डॉ. बंग म्हणाले, जीवनाचा हेतू काय आहे, हे सापडणे महत्त्वाचे आहे. पण, दुर्दैवाने हा हेतू आजच्या शिक्षणातून सापडत नाही. जीवनाशी काही संबंध नाही, अशा बाबी शिक्षणातून शिकवल्या जात आहेत. त्यामुळे कोणी नोकरी द्यायला तयार नाही. अशी दुर्देवी अवस्था आजच्या शिक्षणाची झाली आहे. संदर्भहीन आणि ध्येयहीन शिक्षण व्यवस्थेत आपण सर्वजण जगत आहोत. एकूणच भारतातील शिक्षण व्यवस्थाच ’नापास’ आहे, अशी म्हणण्याची वेळ आली आहे..नव्या युगात शिक्षणही क्रांतिकारी हवेहल्लीचे शिक्षक केवळ माहिती देतात. पण, त्यांच्यापेक्षा चांगली माहिती एआय आणि गुगल देत आहे. मग शिक्षकांचा उपयोग काय, असा प्रश्न उपस्थित होत आहे. अनेक शिक्षण संस्था ज्ञानाच्या नावाखाली मुलांना कौशल्य देतात. त्याचा वापर कुठे करायचा हे ध्येय ते देत नाहीत. त्यामुळे शिक्षण क्षेत्रात गंभीर त्रुटी, उणिवा आहेत, असे सांगून डॉ. बंग म्हणाले, भारतातील शिक्षण क्षेत्रात क्रांती होण्याची सर्वात जास्त गरज आहे. विनोबा भावे यांनी ’जीवन हेच शिक्षण’ असे सांगितले होते तर महात्मा गांधीना ’गाव हीच शाळा व्हावी’ असे वाटत होते. यामागे जीवन जगता जगता अनेक बाबी शिकता याव्यात, हा विचार होता. असे पर्यायी शिक्षण शक्य आहे का? शिक्षणात असे नवे प्रयोग कोणीतरी केले पाहिजे. नव्या क्रांतिकारी युगात शिक्षणही क्रांतिकारी व्हायला हवे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.