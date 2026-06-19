Ausa News : औसा पालिकेच्या प्रभारी नगराध्यक्षपदी डॉ. अफसर शेख

औसा - औसा नगर परिषदेच्या लोकनियुक्त नगराध्यक्षा परवीन शेख या वैयक्तिक कारणास्तव रजेवर गेल्याने पालिकेच्या प्रभारी नगराध्यक्षपदाची सूत्रे उपनगराध्यक्ष डॉ. अफसर शेख यांनी शुक्रवारी (ता. १९) स्वीकारली. त्यांच्या या प्रभारी कार्यकाळाचा कालावधी सुमारे दहा महिने राहण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे..पदभार स्वीकारल्यानंतर डॉ. अफसर शेख यांनी औसा शहराच्या सर्वांगीण, समतोल आणि लोकाभिमुख विकासासाठी कटिबद्ध असल्याची प्रतिक्रिया व्यक्त केली. तसेच सर्व नगरसेवक, अधिकारी आणि नागरिकांना विश्वासात घेऊन शहराच्या विकासाची गती कायम ठेवण्याचा निर्धार त्यांनी व्यक्त केला..औसा नगर परिषद निवडणुकीत राष्ट्रवादी काँग्रेसने डॉ. अफसर शेख यांच्या नेतृत्वाखाली घवघवीत यश संपादन केले होते. नगर परिषदेच्या २३ जागांपैकी १७ जागांवर विजय मिळवत पक्षाने एकहाती सत्ता मिळवली होती. त्याचबरोबर जनतेतून निवडल्या जाणाऱ्या नगराध्यक्षपदावरही परवीन शेख यांची निवड झाली होती. औसा नगर परिषदेच्या इतिहासात प्रथमच राष्ट्रवादी काँग्रेसला इतके मोठे यश मिळाले होते..यापूर्वी डॉ. अफसर शेख यांनी पाच वर्षे लोकनियुक्त नगराध्यक्ष म्हणून कामकाज पाहिले आहे. त्यानंतर त्यांनी उपनगराध्यक्ष म्हणून जबाबदारी स्वीकारत नगराध्यक्षा परवीन शेख यांच्या नेतृत्वाखाली काम केले. सर्व धर्म, जाती-जमातीतील नागरिकांना समान संधी देणे आणि विकासाचा लाभ शेवटच्या घटकापर्यंत पोहोचविणे हे आपले ध्येय असल्याचे त्यांनी यापूर्वीही स्पष्ट केले होते..परवीन शेख यांच्या रजेमुळे निर्माण झालेल्या रिक्ततेत आता प्रभारी नगराध्यक्ष म्हणून डॉ. अफसर शेख यांनी सूत्रे हाती घेतली आहेत. आगामी काळात सर्वांना सोबत घेऊन शहराच्या विकासासाठी प्रभावीपणे काम करण्याचा शब्द त्यांनी यावेळी दिला.पदभार स्वीकारण्याच्या कार्यक्रमास राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नगरसेवक, पदाधिकारी, कार्यकर्ते तसेच नगर परिषदेचे अधिकारी व कर्मचारी मोठ्या संख्येने उपस्थित होते..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.