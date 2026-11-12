मराठवाडा

Beed News : डॉ. मनोज मेंगडे जीव वाचवणारे डॉक्टर की यमाचे दूत?; अन्न व औषध प्रशासन झोपेत का?

नफ्याच्या हव्यासपोटी रुग्णांच्या जिवाशी चाललाय जुगार; वर्षभरापूर्वी एक्स्पायर झालेल्या गोळ्या थेट पेशंटच्या माथी.
A packet of pills—which had expired a year prior (10/2025)—dispensed to a patient from the pharmacy at Gurumauli Hospital in the city, along with the bill issued by the pharmacy.

A packet of pills—which had expired a year prior (10/2025)—dispensed to a patient from the pharmacy at Gurumauli Hospital in the city, along with the bill issued by the pharmacy.

sakal

सकाळ वृत्तसेवा
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बीड - खाजगी रुग्णालयांच्या मनमानी कारभाराने आणि नफखोरीच्या हव्यासामुळे आता बळीराजासह सर्वसामान्य रुग्णांच्या जिवाशी अक्षरशः खेळखंडोबा चालल्याचे उघडकीस आले आहे. बीड शहरातील एका नामांकित रुग्णालयातील अनावस्था चव्हाट्यावर आली असून, शहराच्या मध्यवर्ती भागात असलेल्या गुरुमाऊली हॉस्पिटल मधील औषध विक्रेत्याकडून चक्क वर्षभरापूर्वी (१०/२०२५ मध्ये) एक्स्पायर झालेल्या गोळ्या एका गंभीर रुग्णाला उपचारादरम्यान दिल्याचा संतापजनक प्रकार उघडकीस आला आहे. एका बाजूला जीवनदान देण्याचे काम करणाऱ्या रुग्णालयातूनच थेट मृत्यूचे विष दिले जात असल्याने संतप्त नागरिकांमधून तीव्र संताप व्यक्त होत आहे.

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