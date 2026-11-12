Beed News : डॉ. मनोज मेंगडे जीव वाचवणारे डॉक्टर की यमाचे दूत?; अन्न व औषध प्रशासन झोपेत का?

बीड - खाजगी रुग्णालयांच्या मनमानी कारभाराने आणि नफखोरीच्या हव्यासामुळे आता बळीराजासह सर्वसामान्य रुग्णांच्या जिवाशी अक्षरशः खेळखंडोबा चालल्याचे उघडकीस आले आहे. बीड शहरातील एका नामांकित रुग्णालयातील अनावस्था चव्हाट्यावर आली असून, शहराच्या मध्यवर्ती भागात असलेल्या गुरुमाऊली हॉस्पिटल मधील औषध विक्रेत्याकडून चक्क वर्षभरापूर्वी (१०/२०२५ मध्ये) एक्स्पायर झालेल्या गोळ्या एका गंभीर रुग्णाला उपचारादरम्यान दिल्याचा संतापजनक प्रकार उघडकीस आला आहे. एका बाजूला जीवनदान देण्याचे काम करणाऱ्या रुग्णालयातूनच थेट मृत्यूचे विष दिले जात असल्याने संतप्त नागरिकांमधून तीव्र संताप व्यक्त होत आहे..मिळालेल्या सविस्तर माहितीनुसार, बीड शहरातील एका रुग्णाने गुरुमाऊली हॉस्पिटलमधील अधिकृत मेडिकल स्टोअर्समधून डॉक्टरच्या चिठ्ठीनुसार औषधोपचार घेतला. तब्बल १० दिवस हे औषध आणि गोळ्या खाल्ल्यानंतर संबंधित रुग्णाच्या प्रकृतीत सुधारणा होण्याऐवजी उलट त्रास होऊ लागला. त्यानंतर जेव्हा औषधांच्या पाकिटाची कसून पाहणी केली, तेव्हा पायाखालची जमीनच सरकली, ज्या गोळ्या रुग्ण घेत होता, त्या गोळ्यांचे मॅन्युफॅक्चरिंग डेट आणि एक्सपायरी डेट पाहता त्या मागील वर्षीच म्हणजेच ऑक्टोबर २०२५ मध्येच एक्स्पायर झाल्याचे समोर आले..तब्बल एक वर्ष आधीच मुदत संपलेल्या या गोळ्या खाल्ल्यामुळे त्या रुग्णाच्या आरोग्यावर किती गंभीर दुष्परिणाम झाले असते, याचा विचार करूनच अंगावर काटा येतो. या संपूर्ण प्रकारात डॉक्टर आणि मेडिकल चालकांच्या संगनमतावर मोठा प्रश्नचिन्ह उपस्थित होत आहे. अनेकदा डॉक्टर औषध चिठ्ठीवर लिहून देतात, मात्र औषध कसे व किती घ्यायचे हे थेट मेडिकलवालेच रुग्णांना सांगतात.डॉक्टर कोणती कंपनी किंवा कोणत्या दर्जाचे औषध लिहून देत आहेत, याकडे रुग्णांचे दुर्लक्ष होते आणि याचाच गैरफायदा घेत मेडिकल चालक आपला काळाबाजार चालवतात. गुरुमाऊली हॉस्पिटलमधील या प्रकरणामध्ये तब्बल वर्षभर जुन्या एक्स्पायर झालेल्या गोळ्यांचा साठा मेडिकलमध्ये कसा उपलब्ध होता? आणि तो उघडपणे रुग्णाला कसा विकला गेला? हा संशोधनाचा विषय बनला आहे. या संपूर्ण प्रकरणाची सखोल चौकशी करून दोषी डॉक्टर आणि मेडिकल चालकाचा परवाना तात्काळ रद्द करावा, अशी मागणी आता जोर धरत आहे..अन्न व औषध प्रशासनाचे अर्थपूर्ण दुर्लक्ष?या गंभीर प्रकारामुळे बीड जिल्ह्यातील अन्न व औषध प्रशासन अधिकाऱ्यांच्या भूमिकेवर गंभीर संशय निर्माण झाला आहे. जिल्ह्यात याआधी काही ठराविक ठिकाणी दिखाऊ कारवाया करून पत्रकबाजी केली जाते, मात्र मोठ्या हॉस्पिटल आणि बड्या मलिदा देणाऱ्या मेडिकल चालकांवर कारवाई करताना प्रशासनाची हातपाय गळतात का, असा संतप्त सवाल नागरिक विचारत आहेत. हॉस्पिटल आणि मेडिकल चालकांचे फावले असून, ते उघडपणे रुग्णांच्या जिवाशी जुगार खेळत आहेत..सदरील प्रकरणाची आमच्याकडे अद्याप कोणतीही अधिकृत लेखी तक्रार प्राप्त झालेली नाही. परंतु, समोर आलेल्या या गंभीर प्रकरणाची आम्ही तात्काळ दखल घेत आहोत. या गोळ्यांच्या वितरणासंदर्भात आणि संबंधित मेडिकलच्या कारभाराची सखोल चौकशी केली जाईल. या प्रकरणात दोषी आढळणाऱ्यांवर नियमानुसार कठोर कायदेशीर कारवाई करण्यात येईल.- महादेव निमसे, अन्न औषध अधिकारी बीड.आईला मागील अनेक वर्षांपासून मधुमेह (शुगर) असल्यामुळे त्याच रुग्णालयात उपचार सुरू आहेत, मात्र मागील तीन वर्षांपासून गुरुमाऊली हॉस्पिटलमध्ये उपचार घेत आहोत. यापूर्वीही एकदा रक्त तपासणी घेताना झालेल्या चुकीमुळे आईचा त्रास वाढला होता. एक महिन्यापूर्वी डॉ.मनोज मेंगडे यांच्याकडून तपासणी केल्यानंतर त्यांनी तीन महिन्याच्या गोळ्या दिल्या मात्र पैसे कमी असल्याने एकच महिन्याच्या गोळ्या घेतल्या, त्यानंतर दुसऱ्या महिन्याचा डोस घेण्यासाठी ३१ ऑक्टोबरला गेलो आणि घेऊन आलो, आईने त्या गोळ्या खाल्ल्यावर त्यांना पुन्हा त्रास सुरू झाला. असा प्रकार वारंवार का होतो म्हणून आम्ही गोळ्यांचे पॅकेट तपासले, तेव्हा त्या एक्सपायरी (मुदतबाह्य) असल्याचे आमच्या निदर्शनास आले. हा सर्व प्रकार जेव्हा आम्ही डॉक्टरांना सांगितला, तेव्हा त्यांनी फक्त मेडिकलवरील मुलांना बोलून झापले. आमच्या आईच्या जिवाशी असा खेळ खेळणाऱ्यांवर कडक कारवाई झाली पाहिजे.- शेख मोहम्मद बिलाल (रुग्णाचा मुलगा).सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.