मराठवाडा

Latur: वैद्यकीय अहवाल राखून ठेवला; डॉ. मेहुल राठोड आत्महत्या प्रकरण, कारणाचा शोध सुरूच

Doctor's Postmortem Report Kept Reserved: लातूरमधील हृदयरोगतज्ज्ञ डॉ. मेहुल राठोड आत्महत्या प्रकरणात वैद्यकीय अहवाल राखीव ठेवण्यात आला आहे. केमिकल ॲनालिसिसनंतरच अंतिम अहवाल पोलिसांना दिला जाणार असून आत्महत्येमागील कारणाचा शोध अद्याप सुरू आहे
Latur

Latur

esakal

सकाळ वृत्तसेवा
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लातूर: येथील ‘एम.जे. हॉस्पिटल’चे प्रमुख हृदयरोग तज्ज्ञ डॉ. मेहुल ईश्वर राठोड (वय ४३) यांनी बुधवारी (ता. १५) आत्महत्या केली होती. त्यांच्या पार्थिवावर गुरुवारी (ता. १६) येथे अंत्यसंस्कार करण्यात आले.

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