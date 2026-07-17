Latur: वैद्यकीय अहवाल राखून ठेवला; डॉ. मेहुल राठोड आत्महत्या प्रकरण, कारणाचा शोध सुरूच

लातूर: येथील ‘एम.जे. हॉस्पिटल’चे प्रमुख हृदयरोग तज्ज्ञ डॉ. मेहुल ईश्वर राठोड (वय ४३) यांनी बुधवारी (ता. १५) आत्महत्या केली होती. त्यांच्या पार्थिवावर गुरुवारी (ता. १६) येथे अंत्यसंस्कार करण्यात आले. .दरम्यान, येथील विलासराव देशमुख शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय व रुग्णालयात त्यांच्या मृतदेहाची उत्तरीय तपासणी झाली. वैद्यकीय अहवाल डॉक्टरांनी राखीव ठेवला आहे. ‘केमिकल ॲनालिसिस’ झाल्यानंतरच तो अहवाल पोलिसांना दिला जाणार आहे. डॉ. राठोड यांच्या आत्महत्येमागचे कारण मात्र अद्याप अस्पष्टच आहे..Jayant Patil Jitendra Awhad Eknath Shinde : जयंत पाटील, जितेंद्र आव्हाड रात्रीतून एकनाथ शिंदेंच्या भेटीला, बंद दाराआड ४५ मिनीटांच्या भेटीत नेमकं काय घडलं?.येथील बार्शी मार्गावरील एक नंबर चौकात असलेल्या ‘एम.जे. हॉस्पिटल’चे प्रमुख डॉ. मेहुल राठोड यांनी बुधवारी आत्महत्या केली होती. त्यांचा कारमध्ये मृतदेह आढळला होता. पोलिसांनी कारची तपासणी केली असता भूल देण्यासाठी वापरल्या जाणाऱ्या इंजेक्शनच्या दोन व झोपीच्या इंजेक्शनच्या दोन बाटल्या, सिरिंज आदी साहित्य सापडले होते..चारही बाटल्या रिकाम्या होत्या. यावरून डॉ. राठोड यांनी भूल व झोपीच्या औषधाची जादा मात्रा घेतला असावी, त्यातच त्यांचा मृत्यू झाला असावी, अशी प्राथमिक माहिती पोलिसांनी दिली होती..Matar Khasta Kachori: मैद्याची कुरकुरीत कचौरी अन् चिंच-गुळाची चटणी; जाणून घ्या बाराबंकीच्या प्रसिद्ध 'मटर खस्ता'ची सोपी रेसिपी.दरम्यान, काल रात्री पंचनामा करून पोलिसांनी मृतदेह येथील विलासराव देशमुख शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय व रुग्णालयात पाठवला. आज सकाळी उत्तरीय तपासणीनंतर मृतदेह नातेवाइकांच्या ताब्यात देण्यात आला. मारवाडी स्मशानभूमीत पार्थिवावर अंत्यसंस्कार करण्यात आले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.