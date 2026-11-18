कायगाव : प्राथमिक आरोग्य केंद्र, भेंडाळा (ता. गंगापूर) येथे डॉ. सलमान शेख (एमबीबीएस, एमडी पीएसएम) यांची वैद्यकीय अधिकारी गट-अ या पदावर नुकतीच निवड झाली आहे.या निमित्ताने डॉ. सलमान शेख यांनी प्राथमिक आरोग्य केंद्र भेंडाळा येथे येणाऱ्या सर्व रुग्णांना उत्तम, दर्जेदार आणि तत्पर आरोग्यसेवा उपलब्ध करून देण्याचा मानस व्यक्त केला आहे..आरोग्य सेवा ही सर्वसामान्य नागरिकांच्या जीवनाशी निगडित अत्यंत महत्त्वाची बाब असून, ग्रामीण भागातील प्रत्येक नागरिकाला योग्य व गुणवत्तापूर्ण आरोग्य सुविधा मिळाव्यात, यासाठी विशेष प्रयत्न करण्यात येणार आहेत. आरोग्य केंद्रामार्फत माता-बाल संगोपन, लसीकरण, विविध आरोग्य तपासण्या, रोगप्रतिबंधक उपाययोजना तसेच जनजागृती उपक्रमांना प्राधान्य देण्यात येईल..तसेच गावातील लोकप्रतिनिधी, ग्रामपंचायत पदाधिकारी, आरोग्य कर्मचारी, आशा सेविका, अंगणवाडी सेविका आणि सर्व ग्रामस्थ यांना सोबत घेऊन समन्वयाने काम करण्याचा प्रयत्न राहील. सर्वांच्या सहकार्याने प्राथमिक आरोग्य केंद्र भेंडाळा येथील आरोग्यसेवा अधिक सक्षम, लोकाभिमुख आणि दर्जेदार करण्यासाठी आपण कटिबद्ध असल्याचे डॉ. सलमान शेख यांनी सांगितले..“सर्वसामान्य नागरिकांना वेळेवर, उत्तम आणि दर्जेदार आरोग्यसेवा मिळणे हेच आमचे प्रमुख ध्येय असून, सर्वांच्या सहकार्याने आरोग्यदायी समाज निर्माण करण्यासाठी प्रयत्नशील राहू,” असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला आहे. त्यांच्या निवडीबद्दल सर्व स्तरातून कौतुक, अभिनंदन व स्वागत होत आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.