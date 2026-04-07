gram panchayat Elections: देगलूर तालुक्यातील ८५ ग्रामपंचायती निवडणुकांसाठी प्रारूप प्रभाग रचना जाहीर: १३ एप्रिलपर्यंत हरकती नोंदविता येणार!

-अनिल कदमदेगलूर: जानेवारी २६ ते डिसेंबर २६ या कालावधीत मुदत संपणाऱ्या तालुक्यातील तसेच नव्याने स्थापन झालेल्या एका ग्रामपंचायतींच्या सार्वत्रिक निवडणुकांसाठी प्रारूप प्रभाग रचना जाहीर करण्यात आली आहे. याबाबत तहसील कार्यालयाकडून सार्वजनिक सूचना प्रसिद्ध करण्यात आली आहे..ग्रामविकास विभाग, महाराष्ट्र शासन यांच्या निर्देशानुसार राज्यातील संबंधित ग्रामपंचायतींसाठी प्रभाग रचना कार्यक्रम हाती घेण्यात आला आहे. त्यानुसार देगलूर तालुक्यात मुदत संपणाऱ्या ८४ ग्रामपंचायती तसेच नव्याने स्थापन झालेल्या एका (मंगनाळी) ग्रामपंचायतीसाठी ही प्रक्रिया राबविण्यात येत आहे..तहसील कार्यालयाकडून ता.७ एप्रिल २६ रोजी प्रारूप प्रभाग रचना प्रसिद्ध करण्यात आली असून, संबंधित ग्रामपंचायत, तलाठी कार्यालय, मंडळ अधिकारी व पंचायत समिती कार्यालयाच्या नोटीस बोर्डवरही ती उपलब्ध करून देण्यात आली आहे..\rदरम्यान, नागरिकांना या प्रारूप प्रभाग रचनेबाबत हरकती किंवा सूचना सादर करावयाच्या असल्यास ता.७ एप्रिल ते १३ एप्रिल २०२६ या कालावधीत तहसीलदार, देगलूर यांच्याकडे सादर करण्याचे आवाहन करण्यात आले आहे. अंतिम मुदत ता.१३ एप्रिल २६ असून, त्यानंतर प्राप्त होणाऱ्या हरकतींचा विचार केला जाणार नसल्याचे तहसीलदार भरतराव सूर्यवंशी यांनी स्पष्ट केले आहे.