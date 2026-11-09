Maharashtra Drought: दुष्काळाचा फटका; जानेवारी-फेब्रुवारीत येणारे मेंढ्यांचे कळप नोव्हेंबरमध्येच शेंदूरवाड्यात दाखल

शेंदूरवादा : दुष्काळी परिस्थितीमुळे अहिल्यानगर, नाशिकसह पश्चिम महाराष्ट्रातील मेंढपाळांनी चारा आणि पाण्याच्या शोधात गंगापूर तालुक्यातील शेंदूरवादा परिसराकडे धाव घेतली आहे. दरवर्षी जानेवारी-फेब्रुवारी महिन्यात दाखल होणारे मेंढ्यांचे कळप यंदा नोव्हेंबरमध्येच आल्याने स्थानिक पातळीवर पाणी आणि चाऱ्याचा प्रश्न निर्माण होण्याची शक्यता आहे. .शेंदूरवादा परिसरात दरवर्षी खरीप आणि रब्बी हंगामात मोठ्या प्रमाणावर पिके घेतली जातात. पिकांची काढणी झाल्यानंतर शेतांमध्ये उपलब्ध होणाऱ्या गवतावर मेंढ्यांचे कळप गुजराण करतात. मात्र, यंदा पावसाळ्यातच पावसाने दडी मारल्याने खरीप हंगामातील पिकांचे मोठे नुकसान झाले. त्यामुळे शेतांमध्ये चारा उपलब्ध नसल्याने मेंढपाळांना नेहमीपेक्षा लवकर स्थलांतर करावे लागले आहे..घोड्यावर संसाराचे बिऱ्हाड घेऊन शेळ्या-मेंढ्या, घोडे, कोंबड्या आणि राखणदार कुत्र्यांसह मेंढपाळांचा प्रवास सुरू आहे. कुलदैवत खंडोबा, बाबीरदेव, सतोबा, विरोबा आणि विठोबाचे पारंपरिक धार्मिक विधी उरकून कुटुंबाच्या उदरनिर्वाहासाठी ते गावोगावी भटकंती करीत आहेत. संपूर्ण महाराष्ट्रात पावसाचे प्रमाण कमी झाल्याने नोव्हेंबरमध्येच पाणीटंचाईच्या झळा जाणवू लागल्या आहेत..आखार पद्धत बंद....पूर्वी मेंढपाळ हिवाळ्यात शेळ्या-मेंढ्यांचे कळप घेऊन शेतात मुक्काम करीत असत. दिवसा-रात्री शेतात बसवलेल्या जनावरांच्या लेंडीखतामुळे जमिनीची सुपीकता वाढत असे. या पारंपरिक पद्धतीला 'आखार' म्हणतात. फळबागांसाठी लेंडीखत उपयुक्त असल्याने शेतकरी स्वतःहून मेंढपाळांना बोलावून घेत. त्याबदल्यात गहू, बाजरी, ज्वारी आणि रोख मोबदला दिला जात असे. मात्र, रासायनिक खतांचा वाढता वापर आणि औद्योगिकीकरणामुळे ही पद्धत आता बंद झाली आहे..शासनाकडून नियोजनाची अपेक्षा...मराठवाड्यात आधीच पाणीटंचाई असताना बाहेरील भागातील जनावरांची भर पडत असल्याने स्थानिक पशुपालकांसमोरही पाण्याचा प्रश्न निर्माण होण्याची भीती आहे. शासनाने जनावरांसाठी पाणी व चाऱ्याचे नियोजन करावे, अशी मागणी होत आहे..मेंढपाळांच्या व्यथाशेतकऱ्यांकडून मिळणाऱ्या मोबदला बंद झाल्याने कोकरू व कऱ्हडू विकून कुटुंबाचा उदरनिर्वा चालू आहे. फिरस्तीचे जीवन आमच्या पाचवीला पुजले आहे, अशी व्यथा मेंढपाळ दिलीप शेंडे (शिंगवे) यांनी मांडली. तर औद्योगिकीकरण, रासायनिक खतांचा वापर, भुरट्या चोऱ्या आणि वन्यप्राण्यांच्या भीतीमुळे मेंढपाळांना अनेक अडचणींचा सामना करावा लागत असल्याचे मारुती करंडे (नांदगाव) यांनी सांगितले..Success Story: रायगडच्या लेकीची आकाशाला गवसणी! सानिका पांगारेची विमान क्षेत्रात भरारी, शिष्यवृत्तीची साथ अन् जिद्दीची प्रेरणादायी कहाणी.दुष्काळी परिस्थिती लक्षात घेऊन आमदार प्रशांत बंब व खासदार संदीपान भुमरे यांनी आढावा बैठक घेतली आहे. त्यामध्ये जनावरांसाठी पाणी व चाऱ्याचे नियोजन करण्याबाबत चर्चा झाली असून जनावरांच्या चारा पाण्यच्या नियोजनासाठी पुढाकार घेणार आहे. कृष्णा सुकासे, माजी पंचायत समिती सदस्य तथा जिल्हा नियोजन समिती सदस्य..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.