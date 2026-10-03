मराठवाडा

Water Crisis : दुष्काळाच्या झळा! हंडाभर पाण्यासाठी विहिरीत उतरून महिलांचा जीवघेणा संघर्ष

चिवळीतील आदिवासी पाड्यावरील महिलांची पाण्यासाठी वणवण; ग्रामपंचायतीला टाळे ठोकण्याचा इशारा.
Drought Heat Women Risk Lives Climbing Down Wells for a Pot of Water

Drought Heat Women Risk Lives Climbing Down Wells for a Pot of Water

sakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

- संतोष निकम

कन्नड - तालुक्यातील तांदुळवाडी, चिवळी व मुंगसापूर ग्रुप ग्रामपंचायतीअंतर्गत चिवळी येथील आदिवासी पाड्यातील महिलांना हंडाभर पाण्यासाठी चक्क विहिरीत उतरून पाणी भरावे लागत आहे. पाण्यासाठी महिलांना करावा लागत असलेला हा जीवघेणा संघर्ष दुष्काळाची तीव्रता अधोरेखित करणारा आहे.

Loading content, please wait...
Kannad
Water Scarcity
Drought
Woman
Marathi News Esakal
www.esakal.com