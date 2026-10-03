Water Crisis : दुष्काळाच्या झळा! हंडाभर पाण्यासाठी विहिरीत उतरून महिलांचा जीवघेणा संघर्ष

- संतोष निकमकन्नड - तालुक्यातील तांदुळवाडी, चिवळी व मुंगसापूर ग्रुप ग्रामपंचायतीअंतर्गत चिवळी येथील आदिवासी पाड्यातील महिलांना हंडाभर पाण्यासाठी चक्क विहिरीत उतरून पाणी भरावे लागत आहे. पाण्यासाठी महिलांना करावा लागत असलेला हा जीवघेणा संघर्ष दुष्काळाची तीव्रता अधोरेखित करणारा आहे..पाण्याची कायमस्वरूपी व्यवस्था करावी, या मागणीसाठी ग्रामस्थांनी २ ऑक्टोबर रोजी तांदुळवाडी येथील ग्रामपंचायत कार्यालयावर हंडा मोर्चा काढला. यावेळी ग्रामस्थांनी पाणीपुरवठा सुरळीत करण्याची मागणी केली. दोन-तीन दिवसांत पाण्याची व्यवस्था न झाल्यास ग्रामपंचायत कार्यालयाला टाळे ठोकण्याचा इशारा महिलांनी दिला..प्रतिक्रियाजलजीवनच्या कामानंतर पाणीपुरवठा बंद -चिवळी गावातील विविध वाड्या-वस्त्यांना पूर्वी सुरू असलेल्या पाणी योजनेतून पाणी मिळत होते. मात्र, जलजीवन मिशनअंतर्गत पाइपलाइनचे काम झाल्यापासून पाणीपुरवठा बंद झाल्याचा आरोप ग्रामस्थांनी केला आहे. त्यामुळे महिलांना पाण्यासाठी दूरवर जावे लागत असून, विहिरीत उतरून पाणी भरण्याची वेळ आली आहे.- शंकर तुपे, (ग्रामपंचायत सदस्य, चिवळी).आश्वासनानंतरही पाणी नाही -पाणीपुरवठ्याच्या मागणीसाठी १७ सप्टेंबर रोजी कन्नड पंचायत समिती कार्यालयासमोर उपोषण करण्यात आले होते. त्यावेळी दोन-चार दिवसांत पाण्याची व्यवस्था करण्याचे लेखी आश्वासन देण्यात आले. मात्र, त्यानंतर १५ दिवस उलटूनही पाणीपुरवठा सुरू झाला नाही.'अधिकाऱ्यांनी पाहणी केली; मात्र अद्याप पाणी आलेले नाही. ग्रामपंचायतीने आता तीन दिवसांत पाणी देण्याचे आश्वासन दिले आहे. हे आश्वासन पाळले नाही तर ग्रामपंचायत कार्यालयाला टाळे ठोकण्यात येईल.'- राहुल गायकवाड, (सामाजिक कार्यकर्ते, चिवळी).एका वाडीवर एकावेळी पाणी सोडणार -चिवळी येथे पहिली पाणी योजनेची टाकी असून, जलजीवन मिशनअंतर्गत आणखी एका पाणी योजनेला मंजुरी मिळाली आहे. नळ कनेक्शन आणि गावांतर्गत पाइपलाइनचे काम देखील पुन्हा झाले आहे. पूर्वी नळांची संख्या कमी होती; आता ती वाढविण्यात आली आहे. त्यामुळे एकाच वेळी सर्वांना समान पाणीपुरवठा करणे शक्य होत नव्हते. आता एका वेळी एका वाडीवर पाणी सोडण्याचे नियोजन करण्यात आले असून, पाणी मुबलक असल्याने सर्वांना पाणी मिळेल,- सायली संभाजी गोडसे, सरपंच, तांदुळवाडी, मुंगसापूर, चिवळी).सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.