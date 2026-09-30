Kannad Sugarcane Fire: दुष्काळात कष्टाने जगविलेला ऊस विद्युत तारेने जाळला; कन्नडमध्ये शेतकऱ्याचे अडीच लाखांचे नुकसान

कन्नड: आधीच दुष्काळी परिस्थितीमुळे पिके वाचविण्यासाठी शेतकऱ्यांची धडपड सुरू असताना तालुक्यातील गव्हाली तांडा येथील शेतकरी अमोल सुदाम जाधव यांचा एक एकर ऊस आगीत जळून खाक झाला. लोंबकळणाऱ्या विद्युत तारेचा ऊसाशी घर्षण होऊन ठिणगी पडल्याने आग लागल्याचे जाधव यांनी सांगितले. या आगीत ऊसासह ठिबक सिंचन संच व विद्युत पंपाचे नुकसान झाले. मंगळवारी (ता. २९) सायंकाळी साडेचारच्या सुमारास ही घटना घडली. सुमारे अडीच लाख रुपयांचे नुकसान झाल्याचा अंदाज आहे..Teacher Success Story: जिद्द, मेहनत अन् कुटुंबाची साथ..; बाबांचे स्वप्न लेकीने उचलले खांद्यावर; ज्योती शेलाराची शिक्षणप्रवासाची प्रेरणादायी कहाणी.गव्हाली शिवारातील गट क्रमांक १२२ मध्ये जाधव यांची चार एकर शेती असून, त्यापैकी एका एकरात त्यांनी ऊसाची लागवड केली होती. यंदा पावसाची अनिश्चितता आणि दुष्काळी परिस्थितीमुळे पिकाला पाणी देण्यासाठी त्यांना मोठी कसरत करावी लागत होती. अशा परिस्थितीत खर्च करून जगविलेला ऊस आगीत नष्ट झाल्याने शेतकऱ्याचे मोठे आर्थिक नुकसान झाले आहे..शेतातून गेलेली विद्युत तार लोंबकळत असल्याची माहिती आपण ऊस लागवडीच्या वेळी महावितरणच्या अधिकारी व कर्मचाऱ्यांना तीन-चार वेळा तोंडी तसेच दूरध्वनीवरून दिली होती, असे जाधव यांनी सांगितले. मात्र, त्यानंतरही तारेची दुरुस्ती झाली नसल्याचा त्यांचा आरोप आहे. मंगळवारी विद्युत तारेचा ऊसाशी घर्षण होऊन आग लागल्याचे जाधव यांनी सांगितले..Raju Shetti: ‘नोव्हेंबरपूर्वी एकही साखर कारखाना सुरू करू देणार नाही’; राजू शेट्टींचा इशारा, ‘रोक सको तो रोक लो’.आगीची माहिती मिळताच महसूल विभागाच्या कर्मचाऱ्यांनी घटनास्थळी भेट देऊन नुकसानीची पाहणी केली. ए. बी. दांडगे व जनार्दन जाधव यांनी जळीत नुकसानीचा पंचनामा केला. दुष्काळी परिस्थितीत मोठ्या खर्चाने जगविलेले पीक आगीत नष्ट झाल्याने नुकसानभरपाई मिळावी, अशी मागणी अमोल जाधव यांनी केली आहे. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.