हिंगोली आगारात कोरोना संकटात काळात कर्मचाऱ्यांचे सव्वा दोन कोटीचे वेतन थकले

हिंगोली : कोरोनाच्या संकटामध्ये परीवहन महामंडळाला मोठ्या प्रमाणात फटका बसल्यामुळे कर्मचाऱ्यांना जवळपास तीन महिन्यापासून वेतन वाटप झाले नाही. हिंगोली आगारातील वाहक, चालक, मेकनिक, प्रशासकीय अधिकारी आदींचे जवळपास सव्वा दोन कोटी रूपये थकीत असल्याने कर्मचारी आर्थिक अडचणीत सापडले आहेत. कोरोना आजाराच्या टाळेबंदीचा फटका संपूर्ण देशभरात बसला आहे . कोरोनाचा संसर्ग वाढू नये यासाठी मार्च महिना अखेर पासूनच अंतर जिल्हा व जिल्हाबाह्य बसफेर्या बंद करण्यात आल्या होत्या. जवळपास सात महिने बसफेर्या बंद असल्याने आगाराला मोठ्या प्रमाणात आर्थिक फटका बसला . कालांतराने लॉकडाऊनमध्ये शिथिलता दिल्याने प्राथमिक स्तरावर बसमधून मालवाहतूक सुरू करण्यात आली . त्यानंतर दुसऱ्या टप्यात ५० टक्के तत्वावर प्रवाशांची ने - आण करण्यासाठी मुभा देण्यात आली. हेही वाचा - संकल्प सर्वच करतात, पण पुढे काय होते? ते वाचाच - आर्थिक फटक्यामुळे कर्मचाऱ्यांना टप्याटप्याने वेतन परंतु त्यालाही प्रतिसाद मिळाला नसल्याने काही दिवस बसफेर्या बंद करण्यात आल्या होत्या आता शासनाने शंभर टक्के प्रवासी बसविण्यासाठी मुभा देण्यात आल्याने वाढल्याने आर्थिक उत्पन्नही आगाराचे वाढत गेले. तरी देखील टाळेबंदीच्या मोठ्या आर्थिक फटक्यामुळे कर्मचाऱ्यांना टप्याटप्याने वेतन दिले जात आहे. आगार प्रमुखासह १२० चालक, १२० वाहक, ३५ मेकॅनिक, २५ प्रशासकीय कर्मचारी कार्यरत हिंगोली आगारात आगार प्रमुखासह १२० चालक, १२० वाहक, ३५ मेकॅनिक, २५ प्रशासकीय कर्मचारी कार्यरत आहेत. प्रत्येक महिन्याला त्यांच्या वेतनासाठी जवळपास ७० लाख रूपये लागतात. जुलै, ऑगस्ट, सप्टेंबर या तीन महिन्याचे जवळपास सव्वा दोन कोटी रूपये थकल्यामुळे कर्मचाऱ्यांचे अर्थचक्र बिघडले असून त्यांना आर्थिक अडचणींना सामोरे जावे लागत आहे. दरम्यान आता बससेवा सुरळीत होत असुन प्रवासी देखील वाढत असल्याने कर्मचाऱ्यांच्या थकीत वेतनाचा प्रश्न आता लवकरच मार्गी लागणार असल्याचे आगार प्रशासनातर्फे सांगण्यात आले आहे. संपादन - प्रल्हाद कांबळे

Web Title: During the Corona crisis in Hingoli depot, the employees lost Rs 2.25 crore hingoli news