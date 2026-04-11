मराठवाडा भूकंपाने हादरला; नांदेड, परभणीसह हिंगोलीला भूकंपाचे धक्के

गणेश भोयर, महागाव : मराठवाड्यात परभणी, नांदेडसह हिंगोली जिल्ह्याला भूकंपाचा धक्का बसला. हिंगोली जिल्ह्यात आज सकाळी झालेल्या ४.७ रिश्टर स्केल तीव्रतेच्या भूकंपाचे परिणाम महागाव तालुक्यातही जाणवले. तालुक्यातील वाकोडी येथे सकाळी ८ वाजून ४५ मिनिटांच्या सुमारास सौम्य धक्का जाणवला, तर डोंगरगाव येथे ८ वाजून ४७ मिनिटांनी कंपनाची नोंद झाली. याशिवाय तालुक्यातील काही इतर भागातही हलके धक्के जाणवल्याची माहिती समोर येत आहे. या घटनेमुळे परिसरात काही काळ भीतीचे वातावरण निर्माण झाले. Earthquake Tremors in Marathwada.सकाळी पावणे नऊ वाजण्याच्या सुमारास भूकंपाचे तीव्र धक्के जाणवले. परभणी, हिंगोली आणि नांदेड जिल्ह्यातील काही भागाला भूकंपाचे धक्के बसले. यात हिंगोली शहर, वसमत, कळमनुरी भागात भूकंपाच्या धक्क्यांनी नागरीक भयभीत झाले होते..हिंगोलीतील वाकोडी येथील नागरिक विनोद भगत यांनी सांगितले की, "अचानक घरात थरथर जाणवू लागले. पत्र्याचे छप्पर जोरात धडधडू लागले. घाबरून आम्ही तात्काळ घराबाहेर आलो." अनेक नागरिकांनी सुरक्षिततेच्या दृष्टीने घराबाहेर धाव घेतली. डोंगरगाव परिसरातही अशाच स्वरूपाचे सौम्य धक्के जाणवले. दोन्ही ठिकाणी धक्के काही सेकंदांपुरते मर्यादित होते. सुदैवाने, या घटनेत कोणतीही जीवितहानी किंवा मालमत्तेचे नुकसान झाल्याची नोंद नाही..भूकंपाचे केंद्र हिंगोलीतया भूकंपाचे केंद्र हिंगोली जिल्ह्यात असून त्याची तीव्रता ४.७ रिश्टर स्केल इतकी असल्याची माहिती उपविभागीय अधिकारी, उमरखेड राम मुळे यांनी दिली आहे. त्यामुळे आसपासच्या यवतमाळ जिल्ह्यासह महागाव तालुक्यात सौम्य धक्के जाणवले..घाबरण्याचे कारण नाही – प्रशासनउपविभागीय अधिकारी सखाराम मुळे यांनी नागरिकांना दिलासा देत सांगितले की, हे धक्के सौम्य स्वरूपाचे असून घाबरण्याचे कोणतेही कारण नाही. महसूल व आपत्ती व्यवस्थापन विभाग परिस्थितीवर लक्ष ठेवून आहे. नागरिकांनी अफवांवर विश्वास न ठेवता शांतता राखावी, असे आवाहन त्यांनी केले आहे..याआधीही महागाव तालुका चर्चेतमहागाव तालुका याआधीही भूकंपाच्या सौम्य धक्क्यांचा अनुभव घेत आला आहे. ११ जुलै २०२१ रोजी यवतमाळ जिल्ह्यात ४.४ रिश्टर स्केल तीव्रतेचा भूकंप झाला होता. त्यामुळे विदर्भातील काही भागात अधूनमधून सूक्ष्म भूकंपीय हालचाली होत असल्याचे तज्ञांनी स्पष्ट केले आहे..हिंगोलीतील भूकंपामुळे महागाव तालुक्यात जाणवलेले हे धक्के सौम्य स्वरूपाचे असले तरी नागरिकांमध्ये भीती निर्माण करणारे ठरले. मात्र कोणतीही हानी झाली नसून प्रशासन सतर्क असल्याने नागरिकांनी घाबरून न जाता सावध राहणे आवश्यक आहे.