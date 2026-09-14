Ganeshotsav : वैद्यकीय साहित्यापासून साकारली पर्यावरणपूरक गणेशमूर्ती; आरोग्यसेवा व पर्यावरण संवर्धनाचा दिला संदेश

किल्लेधारूर - धारूर शहरातील जय किसान गणेश मंडळाने यंदा वैद्यकीय सेवा देताना वापरल्या जाणाऱ्या विविध वस्तूंच्या माध्यमातून आकर्षक व पर्यावरणपूरक गणेशमूर्ती साकारली आहे. कापूस, कागदी खपट, पाईप, कापडी पिशव्या आदी साहित्याचा कल्पकतेने वापर करून ही मूर्ती तयार करण्यात आली आहे. पारंपरिक सजावटीपेक्षा वेगळी संकल्पना राबवत तयार केलेली ही गणेशमूर्ती पाहण्यासाठी नागरिकांची उत्सुकता वाढली असून, मंडळाच्या सामाजिक आणि पर्यावरणपूरक दृष्टिकोनाचे कौतुक होत आहे..जय किसान गणेश मंडळाकडून मागील पाच वर्षांपासून गणेशोत्सवात पर्यावरणपूरक गणेशमूर्ती साकारण्याची परंपरा जपली जात आहे. दरवर्षी एखाद्या सामाजिक विषयाला केंद्रस्थानी ठेवून गणेशमूर्तीची संकल्पना साकारण्याचा मंडळाचा प्रयत्न असतो. यंदा वैद्यकीय सेवेतील वस्तूंचा वापर करून आरोग्यसेवेचे महत्त्व अधोरेखित करण्यात आले आहे. उपलब्ध वस्तूंचा पुनर्वापर करून त्यापासून कलाकृती साकारता येते, याचा संदेशही या मूर्तीमधून देण्यात आला आहे..मंडळाच्या कार्यकर्त्यांनी अनेक दिवस मेहनत घेऊन मूर्तीची रचना, सजावट आणि आवश्यक साहित्याची जुळवाजुळव केली. पर्यावरणाला हानी पोहोचविणाऱ्या साहित्याचा वापर टाळत नैसर्गिक व पुनर्वापरयोग्य वस्तूंना प्राधान्य देण्यात आले आहे. गणेशोत्सव हा केवळ धार्मिक उत्सव न राहता समाजप्रबोधनाचे माध्यम ठरावे, या उद्देशाने मंडळाकडून विविध उपक्रम राबविले जातात. यंदाच्या मूर्तीच्या माध्यमातून आरोग्य जपा, पर्यावरण जपा हा संदेश देण्यात आला असून, गणेशोत्सवाच्या माध्यमातून सामाजिक बांधिलकी जपण्याचा मंडळाचा प्रयत्न लक्षवेधी ठरत आहे..जय किसान गणेश मंडळाच्या वतीने गेल्या ६१ वर्षांपासून सामाजिक उपक्रम घेऊन गणेशोत्सव साजरा केला जातो तर गेल्या पाच वर्षांपासून पर्यावरणपूरक परंपरा गणेशाची मूर्ती तयार करून जय किसान गणेश मंडळाकडून गणेशमूर्ती साकारल्या जात आहेत. दरवर्षी नवीन संकल्पना राबवून समाजाला वेगळा संदेश देण्याचा मंडळाचा प्रयत्न असतो.- कृष्णा सावंत (जय किसान अध्यक्ष).वैद्यकीय साहित्याचा कल्पक वापरकापूस, कागदी खपट, पाईप, कापडी पिशव्या आदी वस्तूंचा वापर करून यंदाची गणेशमूर्ती साकारण्यात आली आहे. पुनर्वापरातून सुंदर कलाकृती आणि पर्यावरण संवर्धनाचा संदेश देण्याचा मंडळाचा हा उपक्रम विशेष ठरत आहे.- ईश्वर उमाप (मूर्तिकार).तीन वर्षांपासून जिल्ह्यातून प्रथमराज्यशासन आयोजित सार्वजनिक गणेशोत्सव स्पर्धेत जय किसान गणेश मंडळ बीड जिल्ह्यातून सलग तीन वेळेस प्रथम आले असून यावर्षी देखील सहभाग नोंदवला आहे मंडळाच्या वतीने वर्षभर विविध सामाजिक कार्यक्रमाचे आयोजन करण्यात येते..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.