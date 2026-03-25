मराठवाडा

Hingoli News: तेलाचे दर १५ रुपयांनी वाढले; अमेरिका-इराण युद्धाची झळ आली स्वयंपाकघरापर्यंत

Hike Impacts on Household Budget: माटेगावमध्ये खाद्यतेलाचे दर १५ रुपयांनी वाढले. मध्यपूर्व युद्ध आणि आयात अडथळ्यांमुळे सोयाबीन, सूर्यफूल, पामतेल सर्व तेल महागले; गृहिणींचे बजेट कोलमडले.
Hingoli News

esakal

सकाळ वृत्तसेवा
माटेगाव: मध्यपूर्वेतील वाढत्या तणावाचा परिणाम आता थेट सर्वसामान्यांच्या स्वयंपाकघरावर होताना दिसत आहे. अमेरिका - इराण संघर्षाच्या पार्श्वभूमीवर खाद्यतेलाच्या पुरवठ्यात अडचणी निर्माण झाल्या असून, आयात होणाऱ्या वस्तूंच्या किमतीत मोठी वाढ झाली आहे. परिणामी, गेल्या आठवडाभरात खाद्यतेलाच्या दरात प्रतिकिलो १२ ते १५ रुपयांची वाढ झाली आहे.

Hingoli
Budget
edible oil prices

