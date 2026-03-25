Hingoli News: तेलाचे दर १५ रुपयांनी वाढले; अमेरिका-इराण युद्धाची झळ आली स्वयंपाकघरापर्यंत

माटेगाव: मध्यपूर्वेतील वाढत्या तणावाचा परिणाम आता थेट सर्वसामान्यांच्या स्वयंपाकघरावर होताना दिसत आहे. अमेरिका - इराण संघर्षाच्या पार्श्वभूमीवर खाद्यतेलाच्या पुरवठ्यात अडचणी निर्माण झाल्या असून, आयात होणाऱ्या वस्तूंच्या किमतीत मोठी वाढ झाली आहे. परिणामी, गेल्या आठवडाभरात खाद्यतेलाच्या दरात प्रतिकिलो १२ ते १५ रुपयांची वाढ झाली आहे..मागील आठवड्यात १५० दराने विकले जाणारे सोयाबीन तेल सध्या १६० ते १६५ रुपये प्रतिकिलोपर्यंत पोचले आहे. यामुळे गृहिणींचे महिन्याचे बजेट कोलमडले असून, किराणा खर्चात लक्षणीय वाढ झाली आहे. चूल पेटवायची की खर्चाचा हिशोब जुळवायचा? असा प्रश्न आता गावागावांतील गृहिणींसमोर उभा आहे.पामतेल, सूर्यफूल, शेंगदाणा कुठलेही तेल घ्या, दर सगळ्यांचेच वाढलेत. तेल जपून वापरा, असे सांगण्याची वेळ आता घराघरांत आली आहे..दरम्यान, भारत-अमेरिका व्यापार करारामुळे काही काळ सोयाबीनच्या किमतीत प्रतिक्विंटल सुमारे ५०० रुपयांची घट झाली होती. मात्र, मध्यपूर्वेतील युद्धजन्य परिस्थिती आणि कच्च्या तेलाच्या दरवाढीमुळे सोयाबीनचा दर पुन्हा वाढून प्रतिक्विंटल सुमारे सहा हजाराजवळ गेला आहे. एप्रिल ते जुलै कालावधीत भारताने सुमारे ७५ हजार मेट्रिक टन सोयाबीन आयात करण्याचा करार केला होता. परंतु, सध्याच्या अस्थिर परिस्थितीमुळे हा करार रद्द करण्यात आल्याचे समजते. याचा थेट परिणाम रिफाइंड तेलाच्या दरवाढीवर झाला आहे..आंतरराष्ट्रीय बाजारात कच्च्या तेलाच्या किमतीत सुमारे ३० टक्क्यांनी वाढ झाल्याने त्याचा फटका ग्राहकांना बसत आहे. याशिवाय, यंदाच्या अतिवृष्टीमुळे देशांतर्गत सोयाबीन उत्पादनात घट झाली असल्याची माहिती व्यापाऱ्यांकडून देण्यात आली..पामतेल, सोयाबीन आणि सूर्यफूल तेलाची आयात प्रामुख्याने मलेशिया, इंडोनेशिया, अर्जेंटिना व ब्राझील येथून केली जाते. मात्र, मध्यपूर्वेतील तणावामुळे जलवाहतुकीवरही परिणाम झाला आहे. जहाजांचे मार्ग बदलणे, वाढलेला विमा खर्च आणि वाहतुकीतील अडथळे यामुळे आयात खर्चात वाढ झाली असून, त्याचा थेट परिणाम बाजारभावावर झाला आहे. दरम्यान, येत्या काही दिवसांत परिस्थिती सुधारली नाही, तर खाद्यतेलाच्या दरात आणखी वाढ होण्याची भीती व्यक्त केली जात आहे.." डाळी, भाजीपाला आणि गॅस सिलिंडरच्या वाढत्या किमतींमुळे आधीच घरगुती बजेट वाढले आहे. आता खाद्यतेल महागल्याने गृहिणींचे नियोजन कोलमडले आहे. आता फोडणीसाठी लागणारे तेलही महागल्याने महिन्याचा खर्च कसा सांभाळायचा, हा प्रश्न निर्माण झाला आहे."- संगीता बोबडे, गृहिणी, माटेगावखाद्यतेल दरतेल जुने नवीनसोयाबीन १६० १७०सूर्यफूल १६५ १८०मोहरी १८५ २००पाम १३० १४०.