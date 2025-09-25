Eknath Shinde: संसार वाहून गेला, जनावरे दगावली,आम्ही करावं काय? पुरामुळे नुकसान झालेल्यांचा उपमुख्यमंत्री शिंदे यांच्यासमोर टाहो

भूम : साहेब, आम्ही जिवापाड जपलेल्या गायी, शेळ्या डोळ्यांदेखत वाहून गेल्या. खुराक, पशुखाद्य, वैरण, शेतीचे खतही पाण्यात भिजून वाया गेले. घर संसारही पुरात वाहून गेल्याने काहीच राहिले नाही, पूर्ण उद्ध्वस्त झाले आहे..सांगा, आता आम्ही काय करायचे? असा आर्त टाहो भूम तालुक्यातील साडेसांगवी येथील नुकसानग्रस्त शेतकरी ज्ञानेश्वर डोंबाळे यांनी उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्यासमोर फोडला. त्यावर शिंदे यांनी जिल्हाधिकाऱ्यांना सांगत अर्ध्या तासामध्ये शेतकऱ्यांना मदत करण्याच्या सूचना दिल्या..मदत नको, प्रचार आवरा! बळीराजावर आभाळ कोसळलंय, जीवनावश्यक वस्तूंच्या किटवर नेत्यांनी छापले फोटो.साडेसांगवी येथे नुकसान झालेल्या भागांची पाहणी करण्यासाठी उपमुख्यमंत्री शिंदे आज आले होते. त्यांनी बाणगंगा नदीची पाहणी केली. साडेसांगवी येथे दोन नद्यांचा संगम होतो. त्यामुळे पाण्याचा प्रवाह जास्त झाल्याने नुकसान झाल्याचे शेतकऱ्यांनी सांगितले. आम्हाला ये-जा करण्यासाठी नदीवरचा पूल छोटा आहे, तो मोठा करावा. .घरांचे नुकसान, जमीन खरडून गेल्याने झालेल्या नुकसानीची भरपाई द्यावी, अशी मागणी शेतकऱ्यांनी केली. गावातील १५० कुटुंबांना एक महिन्याचा किराणा वाटप करण्यात आला. परिवहन व पालकमंत्री प्रताप सरनाईक, माजी मंत्री आमदार तानाजी सावंत, माजी आमदार ज्ञानराज चौगुले, माजी नगराध्यक्ष संजय गाढवे, रामकिसन गव्हाणे, सभापती प्रवीण देशमुख, दत्तात्रय गायकवाड, समाधान भोरे, विशाल ढगे, विशाल अंधारे, बालाजी गुंजाळ, नागनाथ नाईकवाडी, नीलेश शेळवणे, नीलेश चव्हाण यांच्यासह जिल्हाधिकारी कीर्तिकिरण पुजार, पोलिस अधीक्षक रीतू खोखर, मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉ. घोष, कृषी अधिकारी महादेव आसलकर, उपविभागीय अधिकारी डोंगरे आदी उपस्थित होते. किराणा किटचे वाटप करताना ग्रामस्थ, महिला मोठ्या संख्येने उपस्थित होत्या. त्यावेळी थोडासा गोंधळ उडाला. त्यामुळे उपमुख्यमंत्री शिंदे यांना साडेसांगवी गावामध्ये जास्त वेळ थांबता आले नाही..मदत करण्यासाठीच बांधावर ः एकनाथ शिंदेपरंडा (बातमीदार) ः मी शेतकऱ्याचा मुलगा आहे. म्हणून ऑफिसमध्ये न बसता अतिवृष्टीमुळे झालेल्या नुकसानीची पाहणी करण्यासाठी, तुम्हाला मदत करण्यासाठी तुमच्या बांधावर आलो आहे. काळजी करू नका, वेळप्रसंगी मदतीचा निकष बदलू, असा धीर उपमुख्यमंत्री शिंदे यांनी शेतकऱ्यांना दिला. परंडा तालुक्यातील पूरबाधित करंजा गावाच्या शिंदे वस्ती आणि करळे वस्तीला त्यांनी भेट देऊन नुकसानीची पाहणी केली. .CM Devendra Fadnavis : शेतकऱ्यांना दिवाळीपूर्वीच सरकार सगळ्यांना मदत करेल.चांगदेव शिंदे यांच्या पूरबाधित घराची पाहणी केली. वस्तीचे पुनर्वसन करण्याची ग्वाही त्यांनी दिली. शेतकऱ्यांना तात्पुरती लवकरच मदत करण्यात येईल; तसेच पंचनामे करून मदत देण्यात येईल. अटी व निकष यामध्ये शिथिलता आणण्यात येईल, असे त्यांनी सांगितले. सरकार म्हणून आम्ही आपल्या पाठीशी खंबीरपणे उभे राहणार आहोत. केंद्र आणि राज्य सरकारची मदत देऊन जनतेला आधार देण्यात येईल. पंचनाम्यानंतर नुकसानीची तीव्रता समोर आल्यावर धोरणात्मक निर्णय घेण्यात येईल, असेही शिंदे यांनी आश्वस्त केले. जवळच्या करळे वस्तीला बोटीने जाऊन भेट दिली व बाधित वस्तीतील लोकांशी संवाद साधून नुकसानीची माहिती जाणून घेतली. त्यांना धीर देऊन मदतीची ग्वाही त्यांनी दिली..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.