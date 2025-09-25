मराठवाडा

Eknath Shinde: संसार वाहून गेला, जनावरे दगावली,आम्ही करावं काय? पुरामुळे नुकसान झालेल्यांचा उपमुख्यमंत्री शिंदे यांच्यासमोर टाहो

Flood Devastation in Bhum: साहेब, आम्ही जिवापाड जपलेल्या गायी, शेळ्या डोळ्यांदेखत वाहून गेल्या. खुराक, पशुखाद्य, वैरण, शेतीचे खतही पाण्यात भिजून वाया गेले. घर संसारही पुरात वाहून गेल्याने काहीच राहिले नाही, पूर्ण उद्‍ध्वस्त झाले आहे.
सकाळ वृत्तसेवा
