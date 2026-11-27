- ज्ञानेश्वर बोरूडेलोहगाव - पैठण तालुक्यातील खामजळगाव शिवारातील शेतवस्तीवर राहणाऱ्या शेतकरी कुटुंबातील तरुणाच्या संशयास्पद मृत्यूचा उलगडा बिडकीन पोलिसांनी अवघ्या २४ तासांत केला. दारू पिऊन आई-वडील व भावाला वारंवार शिवीगाळ करून त्रास देत असल्याच्या कारणावरून मोठ्या भावानेच लहान भावाचा लाकडी दांडक्याने मारहाण करून खून केल्याचे तपासात निष्पन्न झाले आहे..याबाबत बिडकीन पोलिसांकडून मिळालेली माहिती अशी की, खामजळगाव शिवारातील गट क्रमांक ७३ मधील शेतवस्तीवरील घरासमोर बुधवारी (ता. २५) सकाळी श्रीराम कान्हू एरंडे (वय २६) हा मृतावस्थेत पडलेला असल्याची माहिती पोलीस पाटील निवृत्ती एरंडे यांनी पोलिसांना दिली. त्यानंतर पोलीस निरीक्षक राजू तडवी, फौजदार मनोज पाटील, हवालदार संदीप धनेधर व त्यांच्या पथकाने तातडीने घटनास्थळी धाव घेत पाहणी केली..यावेळी मृताच्या शरीरावर अनेक जखमा आढळून आल्या. त्यामुळे मोबाईल फॉरेन्सिक व्हॅनला पाचारण करून घटनास्थळाचा पंचनामा करण्यात आला. त्यानंतर मृतदेह शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय व घाटी रुग्णालयात शवविच्छेदनासाठी पाठविण्यात आला. शवविच्छेदन अहवालात मारहाणीमुळे झालेल्या अनेक जखमांमुळे तरुणाचा मृत्यू झाल्याचे वैद्यकीय अधिकाऱ्यांनी स्पष्ट केले. त्यानुसार अज्ञात व्यक्तीविरुद्ध खुनाचा गुन्हा दाखल करून पोलिसांनी तपास सुरू केला..तपासादरम्यान पोलिसांनी मृताचा मोठा भाऊ नवनाथ कान्हू एरंडे याच्याकडे विश्वासात घेऊन चौकशी केली. त्यावेळी त्याने दिलेल्या कबुलीनुसार, लहान भाऊ श्रीराम हा नेहमी दारू पिऊन स्वतःला तसेच आई-वडिलांना शिवीगाळ करून त्रास देत होता. मंगळवारी (ता. २४) रात्र मंगळवारी (ता. २४) रात्रीही दारूच्या नशेत शिवीगाळ सुरू केल्याने नेहमीच्या त्रासाला कंटाळून त्याला लाकडी दांडक्याने मारहाण करून ठार केल्याचे त्याने सांगितले..या प्रकरणी नवनाथ यास अटक करून न्यायालयात हजर केले असता, न्यायालयाने त्याला शनिवार (ता. २८) पर्यंत पोलीस कोठडी सुनावली आहे. उपविभागीय पोलीस अधिकारी पूजा नांगरे यांच्या मार्गदर्शनाखाली बिडकीन पोलीस ठाण्याचे पोलीस निरीक्षक राजू तडवी , फौजदार मनोज पाटील, हवालदार संदिप धनेधर, अमोल मगर ,राजू चव्हाण, सतीश साळवे, यांच्या पथकाने केला आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.