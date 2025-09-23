मराठवाडा

Dharashiv Flood: मुसळधार पावसाने दिला मृत्यूचा घाला; पत्र्याच्या घरात शिरलेल्या पाण्यात ७६ वर्षीय महिलेचा बुडून मृत्यू

Flood Disaster: तालुक्यात रविवारी मध्यरात्री मुसळधार पाऊस सुरू झाला. गाढ झोपेत असताना ओढ्याचे पाणी पत्र्याच्या घरात शिरल्याने वृद्ध महिलेचा बुडून मृत्यू झाला.
सकाळ वृत्तसेवा
भूम (जि. धाराशिव) : तालुक्यात रविवारी मध्यरात्री मुसळधार पाऊस सुरू झाला. गाढ झोपेत असताना ओढ्याचे पाणी पत्र्याच्या घरात शिरल्याने वृद्ध महिलेचा बुडून मृत्यू झाला.

