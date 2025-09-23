Dharashiv Flood: मुसळधार पावसाने दिला मृत्यूचा घाला; पत्र्याच्या घरात शिरलेल्या पाण्यात ७६ वर्षीय महिलेचा बुडून मृत्यू

भूम (जि. धाराशिव) : तालुक्यात रविवारी मध्यरात्री मुसळधार पाऊस सुरू झाला. गाढ झोपेत असताना ओढ्याचे पाणी पत्र्याच्या घरात शिरल्याने वृद्ध महिलेचा बुडून मृत्यू झाला..तालुक्यातील चिंचोली गावादरम्यान रामेश्वरकडून वडगावला जाणारा ओढा आहे. चिंचोली येथे ओढ्याजवळील शेतात देवनाबाई नवनाथ वारे (७६) व त्यांचा गतिमंद मुलगा हरी नवनाथ वारे राहतो. .ओढ्याचे पाणी त्यांच्या पत्र्याच्या घरात शिरल्याने त्यांनी आरडाओरड सुरू केली. मात्र, मुसळधार पावसामुळे त्यांचा आवाज शेजारीपाजारी गेला नाही..Yavatmal Flood: यवतमाळ जिल्ह्यात दुसऱ्या दिवशीही मुसळधार पावसाचा तडाखा; अरुणावती प्रकल्पाचे दरवाजे उघडल्याने शहरात पूरस्थिती.घरात वीज नसल्याने पाण्याचा अंदाज आला नाही. देवनाबाईंच्या नाकातोंडात पाणी गेल्यामुळे त्यांचा मृत्यू झाला. याबाबत कळताच शेजारच्या शरद वारे यांनी देवनाबाई वारे यांना बाहेर काढले. परंतु, वेळ निघून गेली होती. सोबत असलेला मुलगा आईला वाचवू शकला नाही. या घटनेमुळे चिंचोलीत हळहळ व्यक्त होत आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.