Zilla Parishad Election: मतदानाच्या एक दिवस आधी गैरहजर! ३५ कर्मचाऱ्यांवर फौजदारी गुन्हे अन् निलंबन

Chhatrapati Sambhaji Nagar: कन्नड तालुक्यातील जिल्हा परिषद व पंचायत समिती निवडणूक प्रक्रियेसाठी मतदान केंद्रांवर नियुक्त करण्यात आलेले काही कर्मचारी मतदानाच्या आदल्या दिवशी, म्हणजेच साहित्य मतदान केंद्रावर नेण्याच्या दिवशी, मतदान केंद्रावर जाण्यासाठी उपस्थित राहिले नाहीत. त्यामुळे ३५ गैरहजर राहिलेल्या निवडणूक कर्मचाऱ्यांवर थेट निलंबनाची तसेच फौजदारी गुन्हा दाखल करण्याची कारवाई करण्यात येणार असल्याची माहिती निवडणूक निर्णय अधिकारी संतोष गोरड यांनी दिली..या निवडणूक प्रक्रियेसाठी ३६० पीआरओंची नियुक्ती करण्यात आली होती. त्यापैकी ३५३ कर्मचारी केंद्रावर पोहोचले तर सात कर्मचा-यांनी दांडी मारली. पीओ -१, ३५७ पैकी ९ कर्मचारी वेळेत आलेच नाही, पीओ-२, ३५१ पैकी ९ जण गैरहजर राहिले. तसेच पीओ-३ या श्रेणीतील ३५० पैकी ३४० कर्मचारी हजर झाले. दहा कर्मचाऱ्यांनी दांडी मारली. या कर्मचाऱ्यांना कारणे दाखवा नोटिसा बजावण्यात आल्या असून, संबंधितांविरुद्ध निलंबनाचे प्रस्ताव निवडणूक प्रशासनाकडून वरिष्ठ स्तरावर पाठविण्यासाठी तयार करण्यात आले आहेत..निवडणूक प्रक्रिया सुरळीत, पारदर्शक व कायदेशीर पद्धतीने पार पडावी, यासाठी प्रशिक्षण अत्यावश्यक असतानाही काही अधिकारी व कर्मचारी वारंवार गैरहजर राहत असल्याचे निदर्शनास आले आहे. या प्रकाराची गंभीर दखल घेत निवडणूक निर्णय अधिकारी संतोष गोरड यांनी संबंधितांवर तात्काळ कारवाईचे आदेश दिले आहेत..यासंदर्भात 'सकाळ'शी बोलताना संतोष गोरड यांनी सांगितले की, मतदानाच्या एक दिवस आधी अनुपस्थित राहिलेल्या पीआरओ, पीओ-१, पीओ-२ व पीओ-३ या कर्मचाऱ्यांविरुद्ध लोकप्रतिनिधी अधिनियम तसेच निवडणूक आयोगाच्या निर्देशांनुसार फौजदारी गुन्हा दाखल करण्याची प्रक्रिया आजच पूर्ण करण्यात येणार आहे. निवडणूक कर्तव्यात कसूर करणाऱ्यांना कोणतीही सवलत दिली जाणार नसल्याचा स्पष्ट इशाराही गोरड यांनी दिला..