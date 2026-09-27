मराठवाडा

Electric Shock : वडाळी-जैतखेडा रस्त्यावरील दूध डेअरीत विजेचा धक्का; २७ वर्षीय अक्षय खिल्लारेचा मृत्यू, दोघे जखमी

वडाळी-जैतखेडा रस्त्यावरील खासगी दूध डेअरीतील विजेच्या धक्क्याने २७ वर्षीय अक्षय खिल्लारेचा जागीच मृत्यू; दोन जण जखमी, कुटुंबातील एकमेव कमावता सदस्य गमावल्याने हंबरडा
Youth Dies of Electrocution at a Dairy Farm on Wadali-Jaitkheda Road

Youth Dies of Electrocution at a Dairy Farm on Wadali-Jaitkheda Road

Sakal

सकाळ वृत्तसेवा
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कन्नड : तालुक्यातील वडाळी-जैतखेडा रस्त्यावरील एका खासगी दूध डेअरीमध्ये काम करत असताना विजेचा जोरदार धक्का लागून जैतखेडा येथील २७ वर्षीय तरुणाचा मृत्यू झाला. अक्षय नामदेव खिल्लारे (वय २७, रा. जैतखेडा, ता. कन्नड) असे मृत तरुणाचे नाव आहे. या घटनेत अन्य दोघे जखमी झाल्याची माहिती आहे.

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