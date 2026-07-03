मराठवाडा

Paithan Accident: टँकरमध्ये उतरला विद्युत प्रवाह; पाचोडमध्ये पाणीपुरवठा करताना एकाचा जागीच मृत्यू, एक गंभीर जखमी

Police investigate deadly electrical accident in Pachod: पाचोडमध्ये टँकरला लागलेल्या विजेच्या धक्क्याने पाणीपुरवठा करताना एकाचा जागीच मृत्यू, दुसरा गंभीर; परिसरात हळहळ, भुमरे कुटुंबावर शोककळा
Live Electric Wire Comes in Contact with Water Tanker; Fatal Accident Reported in Pachod

Live Electric Wire Comes in Contact with Water Tanker; Fatal Accident Reported in Pachod

esakal

सकाळ डिजिटल टीम
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-हबीबखान पठाण

पाचोड : घराच्या बांधकामासाठी टँकरद्वारे पाणीपुरवठा करत असताना विजेच्या खांबावर टाकलेल्या आकड्याचा स्पर्श झाल्याने टँकरमध्ये विद्युत प्रवाह उतरून एकाचा जागीच मृत्यू, तर एक जण गंभीर जखमी झाल्याची दुर्दैवी घटना शुक्रवारी (ता.०३) दुपारी पाचोड (ता.पैठण) येथे घडली.

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