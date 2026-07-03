Paithan Accident: टँकरमध्ये उतरला विद्युत प्रवाह; पाचोडमध्ये पाणीपुरवठा करताना एकाचा जागीच मृत्यू, एक गंभीर जखमी

-हबीबखान पठाणपाचोड : घराच्या बांधकामासाठी टँकरद्वारे पाणीपुरवठा करत असताना विजेच्या खांबावर टाकलेल्या आकड्याचा स्पर्श झाल्याने टँकरमध्ये विद्युत प्रवाह उतरून एकाचा जागीच मृत्यू, तर एक जण गंभीर जखमी झाल्याची दुर्दैवी घटना शुक्रवारी (ता.०३) दुपारी पाचोड (ता.पैठण) येथे घडली..Woman Success Story: ३३ गुंठ्यात फुलली यशाची बाग! दरमहा २०-२५ हजारांचा निव्वळ नफा; वडगाव आनंदच्या महिला शेतकऱ्यांची शेती ठरली इतरांसाठी प्रेरणादायी...यासंबंधी मिळालेल्या माहितीनुसार, पाचोड येथील शिवाजी साहेबराव भुमरे (वय ५८ वर्षे) व मनोज रामनाथ भुमरे हे ट्रॅक्टरला जोडलेल्या टँकरद्वारे पाणीपुरवठ्याचे काम करीत होते. शिवाजी भुमरे यांच्या चुलत भावाच्या घराचे बांधकाम सुरू असल्याने हे दोघे जण तेथे पाणी टाकण्यासाठी गेले होते. यावेळी विद्युत खांबावर टाकलेल्या आकड्याच्या वायरचा टँकरला स्पर्श झाल्याने विद्युत प्रवाह संपूर्ण टँकरमध्ये उतरला..या घटनेत शिवाजी साहेबराव भुमरे यांचा जागीच मृत्यू झाला, तर मनोज रामनाथ भुमरे हे गंभीर जखमी झाले. उपस्थित नागरिकांच्या ही बाब लक्षात येताच त्यांनी तत्काळ लाकडाच्या साहाय्याने सदर वायर बाजूला करून दोघांनाही उपचारार्थ पाचोड येथील ग्रामीण रुग्णालयात दाखल केले. तेथे उपस्थित वैद्यकीय अधिकाऱ्यांनी तपासणीअंती शिवाजी भुमरे यांना मृत घोषित केले, तर गंभीर जखमी मनोज भुमरे यांना पुढील उपचारासाठी छत्रपती संभाजीनगर येथील घाटी रुग्णालयात हलविण्यात आले..Social Harmony: धर्मापलीकडची माणुसकी! मुस्लिम युवकाच्या वडाची वटसावित्रीला पूजा, गंगापूरमधील वटसावित्री उत्सव ठरला प्रेरणादायी...या घटनेमुळे पाचोड परिसरात हळहळ व्यक्त होत असून भुमरे कुटुंबावर शोककळा पसरली आहे. याप्रकरणी पाचोड पोलीस ठाण्यात आकस्मिक मृत्यूची नोंद करण्यात आली असून सहाय्यक पोलीस निरीक्षक सचिन पंडित यांच्या मार्गदर्शनाखाली सहाय्यक पोलीस उपनिरीक्षक अण्णासाहेब गव्हाणे व त्यांचे सहकारी पुढील तपास करीत आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.