Electricity Short Circuit : 'वीजस्पार्कने पेटले स्वप्नांचे शेत'; उसाला आग, दहा ते बारा एकर उसाचे जळून खाक

आशिव - मेहनतीने सहा महिने राबून उभा केलेला ऊस काही क्षणांतच ज्वाळांनी गिळंकृत केला. आशिव गावातील संतोष बबन इंगळे, विक्रम बब्रुवान इंगळे, व्यंकट रखमाजी माने आणि वसंत रखमाजी माने या शेतकऱ्यांच्या शेतात बुधवारी सकाळी अचानक शॉर्ट सर्किटमुळे भीषण आग लागली. या आगीत सुमारे दहा ते बारा एकरांतील ऊस पूर्णतः जळून खाक झाला असून शेतकरी कुटुंबांवर आर्थिक संकट कोसळले आहे..शेतातील 'फटाक्यांचा आवाज' आणि नंतर ज्वाळांचे तांडवशेतकऱ्यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, सकाळी नेहमीप्रमाणे ऊसतोडणीपूर्व कामे सुरू असतानाच अचानक शेतातून फटाके फुटल्यासारखा आवाज येऊ लागला. पाहता पाहता धुराचे मोठे लोट उठू लागले आणि ऊसाच्या वेली ज्वाळांनी वेढल्या गेल्या. गावातील लोकांनी तत्काळ पळत जाऊन आग विझवण्याचा प्रयत्न केला, मात्र वारा जोरात असल्याने आगीने काही क्षणांतच मोठा परिसर व्यापला..डीपीजवळ तुटलेल्या तारांमुळे शॉर्टसर्किटचा संशयप्राथमिक माहितीनुसार, शेताजवळील वीज डीपीमधून गेलेल्या तारांपैकी एक तार तुटून जमिनीवर पडली. त्या ठिकाणी ठिणग्या पडत राहिल्या आणि त्यातून आग भडकली असावी, असा अंदाज वर्तविला जात आहे. वीजपुरवठा खंडित करून गावकऱ्यांनी तत्काळ महावितरणला माहिती दिली..अग्निशामक दलाचे वेळीच आगमन - मोठा अनर्थ टळलाघटनेची माहिती मिळताच औसा येथील अग्निशामक दलाची गाडी घटनास्थळी दाखल झाली. अग्निशामक जवानांनी सुमारे तासभराच्या प्रयत्नानंतर आग नियंत्रणात आणली. त्यामुळे शेजारील शेतांतील ऊस व काही झाडे वाचली. अन्यथा आग गावाच्या दिशेने गेली असती, तर परिस्थिती भयावह झाली असती..शेतकऱ्यांचे नुकसान - 'ऐन तोंडावरचा घास राख झाला'या आगीत ऊस तोडणीस तयार असतानाच जळून गेल्याने शेतकऱ्यांचे लाखो रुपयांचे नुकसान झाले आहे. ऊसावर आधीच खत, पाणी, मजुरी यावर मोठा खर्च झाल्याने आता शेतकरी अडचणीत आले आहेत.'सहा महिने राबलो, घाम गाळला, ऊस काढायची वेळ आली आणि सगळं जळून गेलं...' अशा शब्दांत संतोष इंगळे यांनी आपली व्यथा मांडली..शासनाकडे मदतीची मागणीस्थानिकांनी प्रशासनाला तातडीने पंचनामा करून नुकसानभरपाई देण्याची मागणी केली आहे. 'वीजतारांच्या निष्काळजी देखभालीमुळे हे संकट आले. त्यामुळे महावितरणकडून नुकसानभरपाई मिळाली पाहिजे,' अशी मागणी गावकऱ्यांनी केली आहे..