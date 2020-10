हॉटेल, दुकानांवर पडली वीज तार; वीजपुरवठा खंडित झाल्याने दुर्घटना टळली

येरोळ (जि.लातूर) : येरोळमोड येथे शनिवारी (ता.दहा) दुपारी लातूर-उदगीर मुख्य रस्त्यावर वीजपुरवठा करणारी ११ केव्हीची तार अचानक तुटून पडली. ही तार रस्त्याच्या कडेने असलेल्या हॉटेल आणि दुकानांवर पडल्याने ग्रामस्थांमध्ये भीतीचे वातावरण निर्माण झाले होते. मात्र, सुदैवाने धोका टळला. लातूरहून पुणे, मुंबई, हैदराबादलाही आता बससेवा येरोळ वीजपुरवठा केंद्रातून चामरगा व डिगोळ गावाला वीजपुरवठा करणारी मुख्य वीज वाहिनी येरोळमोड येथे लातूर-उदगीर मुख्य रस्त्यावरून रोडच्या दक्षिण बाजूस वीज रोहित्राला वीज जोडणीतून एक लाइन चामरगा व डिगोळ दोन गावांना वीजपुरवठा जोडण्यात आला आहे. शनिवारी दुपारी एकच्या दरम्यान अचानक पाऊस आला. याच वेळी उदगीरहून लातूरकडे जाणारी एसटी बस येरोळ मोडवर प्रवासी घेण्यासाठी थांबली असता मुख्य रस्त्यावरून गेलेली ११ केव्हीची वीज तार अचानक तुटून एसटी बस जवळच रस्ता, हॉटेल, दुकानांवर पडली. त्यामुळे हॉटेलमधील ग्राहक घाबरून बाहेर पडले. बस चालकानेही बस मागे घेतली. वीज तार तुटताच आपोआप वीजपुरवठा खंडित झाला. त्यामुळे धोका टळला. येरोळ मोड येथे पाऊस चालू असताना इन्सुलेटर तुटल्याने तार मुख्य रस्त्यावर तुटून पडली होती. तार तुटताच वीज पुरवठा खंडित झाला. त्यामुळे धोका टळला. माहिती मिळताच वीज तारेची तत्काळ जोडणी केली.

- बी. डी. येचवाड, लाईनमन संपादन - गणेश पिटेकर

