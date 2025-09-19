Georai News : बदली झालेल्या बीडच्या गेवराईतील त्या 'गुरुजीची' वाजत-गाजत मिरवणूक काढून अख्खा गावाने ओल्या डोळ्यांनी दिला निरोप

गेवराई - बदली झालेल्या गुरुजीला ओल्या डोळ्यांनी वाजत गाजत मिरवणूक काढून गुरुवारी गेवराईच्या साठेवाडीच्या अख्ख्या ग्रामस्थांनी निरोप दिला. जेव्हा शिक्षकासाठी सारा गाव रडतो तेच खरे आदर्श शिक्षक असे म्हटले तरी वावगे ठरणार नाही..बंगाली पिंपळा (ता. गेवराई) जिल्हा परिषदेच्या केंदीय प्राथमिक शाळेअंतर्गत असलेल्या साठेवाडी येथील पहिली ते पाचवी पर्यंत असलेल्या प्राथमिक घटक शाळेतील शिक्षक शेषेराव दिनकर मवाडे यांची प्रशासकीय बदली झाल्याने गुरुवार (ता. १८) शिक्षक मवाडे यांची वाजतगाजत मिरवणूक काढून निरोप देत असताना विद्यार्थ्यांसह अख्खा गावातील नागरिक, महिला अन् विद्यार्थ्यांनी रडत दिला..साठेवाडी येथील जिल्हा परिषदेच्या प्राथमिक शाळेत छोट्याशा गावात शेषेराव मराडे जून २०१९ मधील १९ तारखेला रुजू झाले होते. सात वर्ष या शाळेत सेवा शैक्षणिक सेवेत त्यांनी विद्यार्थी आणि ग्रामस्थ यांची मने जिंकून घेतली होती.अलीकडच्या काळात शिक्षकांकडे पाहण्याचा दृष्टीकोन जरी बदलत असला तरी मात्र,साठेवाडी येथील ग्रामस्थ यास अपवाद ठरले आहे. शिक्षक मराडे यांनी ग्रामस्थांच्या सहकार्याने शाळेची गुणवत्ता सुधारत प्रगती देखील केली..दरम्यान, शेषेराव मराडे यांची यंदा प्रशासकीय बदली झाल्याने विद्यार्थ्यांसह अख्खा गाव एकवटून या शिक्षकाची वाजत गाजत मिरवणूक काढून ओल्या डोळ्यांनी त्यांना निरोप दिला. गावक-यांनी ओल्या डोळ्यांनी निरोप देत कोणत्याही पुरस्काराला लाजवेल असा पुरस्कार दिला आहे. त्यामुळे साठेवाडी हे गाव आणि येथील ग्रामस्थ यांचा मी सदैव ऋणी राहणार असून, हे गाव माझ्या स्मरणात राहील.- शेषेराव मराडे, शिक्षक.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.