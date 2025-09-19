मराठवाडा

Georai News : बदली झालेल्या बीडच्या गेवराईतील त्या 'गुरुजीची' वाजत-गाजत मिरवणूक काढून अख्खा गावाने ओल्या डोळ्यांनी दिला निरोप

जेव्हा शिक्षकासाठी सारा गाव रडतो. तेच खरे आदर्श शिक्षक असे म्हटले तरी वावगे ठरणार नाही.
teacher sheshrao marade

teacher sheshrao marade

sakal

भास्कर सोळंके
Updated on

गेवराई - बदली झालेल्या गुरुजीला ओल्या डोळ्यांनी वाजत गाजत मिरवणूक काढून गुरुवारी गेवराईच्या साठेवाडीच्या अख्ख्या ग्रामस्थांनी निरोप दिला. जेव्हा शिक्षकासाठी सारा गाव रडतो तेच खरे आदर्श शिक्षक असे म्हटले तरी वावगे ठरणार नाही.

Loading content, please wait...
village
teacher
Transfers
georai

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com