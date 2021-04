शारीरिक पोषण, व्यायामावर भर द्यावा; कोरोनातून बरे झाल्यानंतर गाफील राहू नका ; डॉक्टरांचा सल्ला

जिंतूर ः कोरोनावर मात करुन बरे झाल्यानंतरही गाफील राहून चालणार नाही तर अशा नागरिकांनी शारीरिक पोषण व व्यायामावर भर द्यायला हवा. विशेषतः दुर्धर आजाराच्या रुग्णांनी विशेष लक्ष देण्याची गरज असल्याचा सल्ला वैद्यकीय क्षेत्रातील तज्ज्ञांकडून दिला जात आहे. कोरोना संसर्गाची बाधा होऊ नये यासाठी रोगप्रतिकारकशक्ती वाढविण्यासह सुरक्षात्मक खबरदारी घेणे सुद्धा तेवढेच महत्त्वाचे आहे. कोरोनावर मात केल्यानंतरही शारीरिक शोषण गरजेचे आहे. व्यायाम, सकस आहार, प्राणायाम, योगासने या बाबत मार्गदर्शक सूचना आरोग्य विभागाकडून दिल्या जात आहेत. कोरोनातून बरे झाल्यानंतर श्वसन संस्थेची कार्यक्षमता वाढवण्यासाठी रोज किमान दोन वेळेस प्राणायाम, योगासने करण्याच्या सूचना रुग्णांना दिल्या जातात. हेही वाचा - 'कोरोना योध्दा विद्यापीठ' नांदेडचे स्वामी रामानंद तीर्थ मराठवाडा विद्यापीठ कोरोनाच्या मुक्तीनंतर पुरेशी झोप घ्यावी तसेच पौष्टिक आहार सुद्धा रुग्णांनी घ्यावा व तणावमुक्त रहावे असा सल्ला तज्ज्ञांकडून दिला जातो आहे. कोव्हिड झालेल्या रुग्णांना योगासन महत्त्वाचे आहे. व्यायामामुळे श्वास घेण्यास होणारा त्रास कमी होतो. स्नायू मजबूत होण्यास मदत होतात. आणि मानसिक ताणही सुद्धा कमी होतो. कोरोनातून बरे होऊनही तीन महिन्यानंतर एखाद्या शहरातील अँटीबॉडीज नाहीशा होऊ शकतात अशा व्यक्ती जर बाधितांच्या संपर्कात आल्या तर त्यांना पुन्हा कोरोणाची लागण होऊ शकते. नियमित योगासने करावे ः डॉ. रविकिशन चांडगे

ज्या व्यक्तींना कोरोना झाला असेल अशा व्यक्तींनी २८ दिवसानंतर लस घेणे आवश्यक आहे. एकदा कोरोना झाल्यानंतर पुन्हा कोरोना होणार नाही असे म्हणून गाफील राहू नका. तर सोशल डिस्टंसिंग मास्कचा वापर नियमित करावा. रुग्णाचे मानसिक स्वास्थ्य महत्त्वाचे ः डॉक्टर योगेश दहिफळे

ज्या रुग्णांना कोरोना होऊन गेला असेल अश्या रुग्णांच्या फुप्फुसाची कार्यक्षमता कमी झाली असते. त्यामुळे त्यांनी कपालभारती, अनुलोम-विलोम यासारखे योगासनाचे प्रकार करणे गरजेचे आहे. त्यामुळे श्वसनचा त्रास कमी होऊन त्यांचे मानसिक आरोग्य स्वस्थ राहते. फुप्फुसाची कार्यक्षमता वाढवण्यासाठी भ्रमरी योगासनाचा प्रकार नियमित रुग्णांनी करायला हवा. संपादन- प्रल्हाद कांबळे



