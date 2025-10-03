Jalna Floods: पात्र आकसल्याने नद्या कोपल्या; जालन्यात अतिक्रमणे काढण्यासह उपाययोजनांवर चर्चेचे गुऱ्हाळ

जालना : शहरातून वाहणाऱ्या सीना-कुंडलिका नदीपात्राच्या रेड-ब्लू लाइन निश्चितीसह अतिक्रमण हटविण्याच्या चर्चेचे गुऱ्हाळ वर्षभर रंगले. परंतु, त्यावर काहीच निर्णय न झाल्याने अतिवृष्टीचे पाणी शहरात शिरले..लघू पाटबंधारे विभागाने दोन्ही नद्यांच्या पात्राची ऑनलाइन ब्ल्यू, रेड लाइन आखून महापालिकेला दिली. मात्र, ब्ल्यू, रेड लाईनमध्ये किती अतिक्रमण आहे, ते कोण काढणार, यावर लघु पाटबंधारे आणि महापालिकेत कलगीतुरा रंगाला आहे. अतिक्रमणामुळे नद्यांचे पात्र लहान झाल्याने अतिवृष्टीने शहरात पाणी शिरल्यानंतरही लालफितीचा कारभार दूर होण्याची चिन्हे नाहीत..शहरातील श्री थाडेश्वर मंदिर परिसरातील सीना नदीपात्रात भराव टाकून रस्ता तयार केल्यानंतर गत वर्षभरापासून नदीपात्रातील अतिक्रमणाचा मुद्दा प्रशासन पातळीवर चर्चिला गेला. अतिक्रमण विरोधात सामाजिक कार्यकर्त्यांनी जनआंदोलन केले. मात्र, प्रशासन जागचे हलले नाही. नदीपात्रातील अतिक्रमणांवर बैठकांमध्ये चर्चेचे गुऱ्हाळ रंगले..शहर हद्दीत सुमारे १५ किलोमिटरच्या दोन्ही नदीपत्रांची मोजणी करून ब्ल्यू, रोड लाईन आखण्याचे सतत फर्मान निघाले. लघु पाटबंधारे विभागाने ऑनलाईन नकाशावर ब्ल्यू, रेड लाइन आखून महापालिकेकडे फाइल पाठवली. परंतु, या लानमध्ये किती अतिक्रमण आहेत, याचा लघू पाटबंधारे, महापालिकेकडून शोधच घेण्यात आला नाही..Jalna Flood: शहरात पावसाचा हाहाकर सीना कुंडलिका नदीला पूर; शहरातील सखल भागात साचले पाणी.त्यामुळे अतिवृष्टीमुळे दोन्ही नद्यांना पूर येऊन शहरात पाणी शिरले. तरीही नदीपात्रातील ब्ल्यू, रेड लाइन आखून अतिक्रमण काढण्याची प्रक्रिया सरकारी लालफितीमध्ये अडकली आहे. नदीपात्रातील अतिक्रमण काढण्यासंदर्भात लघू पाटबंधारे आणि महापालिका प्रशासन हात वर करत आहे. त्यामुळे नदीचे पात्र नदीला मिळाले नाही, तर यापुढे शहरावर नद्या कोपत राहणार आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.