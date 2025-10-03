मराठवाडा

Jalna Floods: पात्र आकसल्याने नद्या कोपल्या; जालन्यात अतिक्रमणे काढण्यासह उपाययोजनांवर चर्चेचे गुऱ्हाळ

Jalna News: जालना शहरातील सीना-कुंडलिका नदीपात्रातील अतिक्रमण हटवण्याचे काम प्रशासनात गुऱ्हाळ रंगल्यामुळे अतिवृष्टीमध्ये शहरात पाणी शिरले. ब्ल्यू, रेड लाइन आखणी न झाल्यामुळे उपायरीत उणीव.
Jalna Floods

Jalna Floods

sakal

उमेश वाघमारे
Updated on

जालना : शहरातून वाहणाऱ्या सीना-कुंडलिका नदीपात्राच्या  रेड-ब्लू लाइन निश्चितीसह अतिक्रमण हटविण्याच्या चर्चेचे गुऱ्हाळ वर्षभर रंगले. परंतु, त्यावर काहीच निर्णय न झाल्याने अतिवृष्टीचे पाणी शहरात शिरले.

Loading content, please wait...
Jalna
rain
River
flood hit villages
Flood Damage News
Flood damage to crops

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com