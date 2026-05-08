Deglur News : खानापूर चौरस्त्यावर अतिक्रमणांचा विळखा; वाहतूक कोंडीने प्रवासी हैराण

देगलूर - देगलूर तालुक्यातील खानापूर फाटा हा मुखेड, अहमदपूर, लातूर, बोधन, निजामाबाद, नांदेड, अकोला व हैदराबाद या महत्त्वाच्या शहरांना जोडणारा प्रमुख मार्ग असल्याने येथे दिवसेंदिवस वाहतुकीचा ताण वाढत आहे. मात्र वाढत्या अतिक्रमणामुळे आणि प्रशासनाच्या दुर्लक्षामुळे या चौकातील वाहतूक व्यवस्था पूर्णपणे विस्कळीत झाली असून नागरिकांसाठी हा मार्ग डोकेदुखी ठरत आहे..खानापूर चौरस्त्यावर अनेक व्यापाऱ्यांनी रस्त्यालगत दुकाने थाटली आहेत. दुकानांसमोर मोठ्या पाट्या, साहित्य तसेच रस्त्यावरच उभ्या केल्या जाणाऱ्या वाहनांमुळे रस्त्याची रुंदी कमी झाली आहे. परिणामी चारही बाजूंनी येणाऱ्या वाहनांची सतत कोंडी होत असून प्रवाशांना तासन्तास अडकून पडावे लागत आहे.शुक्रवार (ता. ८) रोजी सकाळी दहा वाजल्यापासून दुपारी बारापर्यंत वाहतुकीची गंभीर कोंडी निर्माण झाली होती. एका बेशिस्त वाहनधारकाने चुकीच्या पद्धतीने वाहन उभे केल्याने संपूर्ण चौक ठप्प झाला. चारी बाजूंनी वाहनांच्या लांबच लांब रांगा लागल्या होत्या. विशेष म्हणजे या कोंडीत अंबुलन्सही अडकून पडल्याने रुग्णांच्या जीवाशी खेळ सुरू असल्याची संतप्त प्रतिक्रिया नागरिकांतून व्यक्त होत आहे..या मार्गावरून दररोज शेकडो प्रवासी तसेच शीख यात्रेकरू बिदरकडे जात असतात. त्यामुळे या रस्त्याचे महत्त्व अधिक वाढले आहे. मात्र प्रशासनाकडून कोणतीही ठोस उपाययोजना होत नसल्याने नागरिकांमध्ये तीव्र नाराजी आहे.'दररोज या चौकातून प्रवास करताना किमान अर्धा तास वाहतुकीत अडकावे लागते. अतिक्रमणामुळे रस्ता अरुंद झाला असून वाहतूक पोलिसांचाही प्रभाव दिसत नाही,' अशी प्रतिक्रिया प्रवासी संतोष पाटील यांनी दिली..तर वाहनधारक राजू वाघमारे म्हणाले, 'रस्त्यावर दुकाने आणि समोरच उभ्या असलेल्या वाहनांमुळे मोठ्या वाहनांना वळण घेणेही कठीण जाते. एखादी दुर्घटना घडल्याशिवाय प्रशासन जागे होणार नाही का?' असा सवाल त्यांनी उपस्थित केला.दरम्यान, सार्वजनिक बांधकाम विभाग व स्थानिक प्रशासनाने तात्काळ संयुक्त मोहीम राबवून रस्त्यावरील अतिक्रमणे हटवावीत, वाहतूकीला शिस्त लागू करावी आणि नागरिकांसाठी हा मार्ग मोकळा करावा, अशी मागणी परिसरातील नागरिकांकडून होत आहे.