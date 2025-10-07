Pachod Crime : विवाहितेच्या आत्महत्येप्रकरणी माहेरच्या लोकांचा उत्तरणीय तपासणीस हरकत; गुन्हा दाखल झाल्यानंतर पोलिस बंदोबस्तात सर्व सोपस्कार

पाचोड - सासरच्या लोकांच्या सततच्या जाचाला कंटाळून आत्महत्या करणाऱ्या विवाहितेच्या माहेरच्या लोकांनी सासरच्या मंडळीवर गुन्हा दाखल होत नाही तोपर्यंत पोस्टमार्टम व अंत्यविधी करू देणार नसल्याचा पावित्रा घेतल्याने अखेर चोविस तासानंतर सासरच्या चार लोकांविरुद्ध गुन्हा दाखल करण्यात आला..त्यानंतर सर्व सोपस्कार पोलिस बंदोबस्तात पार पाडण्यात आल्याची घटना मंगळवारी (ता. सात) नांदर (ता.पैठण) येथे घडली असून चौघांविरुद्ध पाचोड पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल करून मयत विवाहितेच्या भायास अटक करण्यात आली.यासंबंधी अधिक माहिती अशी की, मयत विवाहिता राधा संतोष शेळके (वय-२२) हिचे १० जानेवारी २०२१ रोजी नांदर (ता. पैठण) येथील संतोष रामभाऊ शेळके याचेसोबत लग्न झाले होते. लग्नानंतर सासरच्या मंडळींनी वर्षभर राधा हिस चांगले वागविले व त्यानंतर राजेंद्र रामभाऊ शेळके (भाया), कलाबाई रामभाऊ शेळके (सासू), निकीता राजेंद्र शेळके (जाऊ) हे सर्व रा. नांदर (ता. पैठण) व जनाबाई अमोल राठे (नणंद) रा. नारायणगाव ता. गेवराई यांनी संगनमत करून सन २०२२ पासून घर बांधण्यासाठी राधा हिने माहेरहून दोन लाख रुपये आणावे म्हणून मागणी लावून धरली..राधा हिने माहेरची परिस्थिती बिकट असल्याने ते एवढे पैसे देऊ शकत नसल्याचे सांगितले असता सासरच्या उपरोक्त लोकांनी तिचा शारिरिक व मानसिक छळ सुरु केला. सासरच्या लोकांच्या सततचा छळ असह्य झाल्याने राधा हिने अखेर सोमवारी (ता.सहा) दुपारी साडेतीन वाजता जमिन गट क्रमांक ४१३/१ मधील स्वतःच्या शेततळ्यात उडी मारून आत्महत्या केली.सासरच्या लोकांनी तिला शेततळ्याबाहेर काढून पैठणच्या सरकारी आरोग्य केंद्रात उपचारार्थ दाखल केले. मात्र डॉक्टरांनी त्यांस तपासून मृत घोषित केले. या घटनेची माहेरच्या लोकांना माहिती मिळताच त्यांनी तातडीने धाव घेऊन जोपर्यंत सासरच्या लोकांवर गुन्हा दाखल होत नाही तोपर्यंत आम्ही तिच्या मृतदेहाचे शवविच्छेदन होऊ देणार नसल्याचा पावित्रा घेतला..पैठणचे उपविभागिय पोलिस अधिकारी सुनिल पाटील, सहाय्यक पोलीस निरीक्षक सचिन पंडीत व त्यांच्या सहकाऱ्यांनी विवाहितेच्या नातेवाईकां ची समजूत काढण्याचा खूप प्रयत्न केला. मात्र शेकडो नातेवाईकांनी एकत्रितरित्या जोपर्यंत कारवाई नाही तोपर्यंत आपण मृतदेह हलू देणार नसल्याचा निर्णय घेतल्याने, अखेर पोलिसांनी दुपारी अडीच वाजता मयत विवाहीता राधा हिचे वडील भगवान सिरसाठ (वय ५२) यांनी दिलेल्या उपरोक्त तक्रारीवरून सासरचे राजेंद्र रामभाऊ शेळके (भाया), कलाबाई रामभाऊ शेळके (सासू), निकीता राजेंद्र शेळके (जाऊ) हे सर्व रा. नांदर (ता. पैठण) व जनाबाई अमोल राठे (नणंद)रा. नारायणगाव ता. गेवराई यांचे विरुद्ध विवाहीता राधा शेळके हिला आत्महत्येस प्रवृत्त केल्याप्रकरणी मंगळवारी (ता. सात) पाचोड (ता. पैठण) पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात येऊन मयताचा भाया राजेंद्र रामभाऊ शेळके यांस पोलिसांनी अटक केली. त्यानंतर मयत राधाच्या मृतदेहाची उत्तरणीय तपासणी करण्यात येऊन पोलिस बंदोबस्तात सायंकाळी साडेचार वाजता मयत राधा हिच्यावर नांदर येथे अंत्यसंस्कार करण्यात आले..मयत राधा शेळके हिस तीन वर्षाचे दोन जुळी अपत्ये असून कौटुंबिक वादामुळे ही निरागस बालकं उघड्यावर पडल्याने परिसरात सर्वत्र हळहळ व्यक्त करण्यात येत आहे.या घटनेचा पुढील तपास उपविभागिय पोलिस अधिकारी सुनिल पाटील यांच्या मार्गदर्शनाखाली सपोनि सचिन पंडीत करीत आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.