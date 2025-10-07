मराठवाडा

Pachod Crime : विवाहितेच्या आत्महत्येप्रकरणी माहेरच्या लोकांचा उत्तरणीय तपासणीस हरकत; गुन्हा दाखल झाल्यानंतर पोलिस बंदोबस्तात सर्व सोपस्कार

सासरच्या लोकांचा सततचा छळ असह्य झाल्याने राधा हिने अखेर सोमवारी स्वतःच्या शेततळ्यात उडी मारून जीवन संपविले.
पाचोड - सासरच्या लोकांच्या सततच्या जाचाला कंटाळून आत्महत्या करणाऱ्या विवाहितेच्या माहेरच्या लोकांनी सासरच्या मंडळीवर गुन्हा दाखल होत नाही तोपर्यंत पोस्टमार्टम व अंत्यविधी करू देणार नसल्याचा पावित्रा घेतल्याने अखेर चोविस तासानंतर सासरच्या चार लोकांविरुद्ध गुन्हा दाखल करण्यात आला.

