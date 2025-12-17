Latur News : पोलिसाचा जीवन संपवित असल्याचा मेसेज, अन् धावपळ; लातूरमधील प्रकार

लातूर - ‘हजेरी मेजरच्या जाचास कंटाळून मी किटकनाशक घेऊन जीवन संपवित आहे’ असा मेसेज येथील शिवाजीनगर पोलिस ठाण्याच्या एका कर्मचाऱ्याने पोलिसांच्या ग्रुपवर टाकला आणि अधिकाऱ्यांची तारांबळ उडाली. त्याचा शोध सुरू झाला. अधिकाऱ्यांनी त्याचे घर गाठले..तो आढळला नाही; पण काही पोलिसांचा त्याच्या मोबाइलवर संपर्क झाला. त्यामुळे सुटकेचा निःश्वास टाकला खरा; पण सायंकाळी उशिरापर्यंत त्याचा शोध सुरूच होता. दरम्यान, संबंधित कर्मचारी आढळला असून चौकशी होणार असल्याची माहिती अधिकाऱ्याने रात्री दिली.‘मी शारीरिक व्याधींनी ग्रस्त आहे. हे माहीत असूनही ‘हजेरी मेजर’ जाणीवपूर्वक मला ड्यूटी लावून त्रास देत आहेत. पोलिस निरीक्षकांना माझ्याबद्दल चुकीचे सांगून मला मानसिक त्रास दिला जात आहे. त्यामुळे मी किटकनाशक पिऊन आत्महत्या करत आहे..माझ्या मृत्यूला हजेरी मेजर जबाबदार असेल. नकळतपणे माझ्याकडून कोणा सहकारी बांधवांचे मन दुखावले असेल, तर माफ करावे. आम्ही जातो आमच्या गावा आमचा रामराम घ्यावा. चूकभूल माफ असावी’ अशा आशयाचा मजकूर संबंधित कर्मचाऱ्याने मंगळवारी (ता. १६) सकाळी पोलिसांच्या व्हॉट्सअप ग्रुपवर टाकला. तो पहाताच शिवाजीनगर ठाण्याच्या पोलिसांची तारांबळ उडाली..धावपळ करून त्याचा बराचवेळ शोध घेण्यात आला. अधिकाऱ्यांनी कुटुंबीयांशी संपर्क साधला. दरम्यान, दुपारनंतर काही पोलिसांचा संबंधित कर्मचाऱ्याच्या मोबाइलवर संपर्क झाला. त्यामुळे पोलिसांनी सुटकेचा निःश्वास टाकला; पण सायंकाळी उशिरापर्यंत शोध सुरूच होता..लातूरच्या शिवाजीनगर पोलिस ठाण्यात कार्यरत संबंधित कर्मचारी सापडला आहे. त्याच्यासंदर्भात अहवाल मागवण्यात आला आहे. त्यानंतर पुढील कारवाई करण्यात येणार आहे.- समीरसिंह साळवे, पोलिस उपअधीक्षक, लातूर.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.