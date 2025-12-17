मराठवाडा

Latur News : पोलिसाचा जीवन संपवित असल्याचा मेसेज, अन् धावपळ; लातूरमधील प्रकार

हजेरी मेजरच्या जाचास कंटाळून मी किटकनाशक घेऊन जीवन संपवित असल्याचा मेसेज आला अन्...
सकाळ वृत्तसेवा
लातूर - ‘हजेरी मेजरच्या जाचास कंटाळून मी किटकनाशक घेऊन जीवन संपवित आहे’ असा मेसेज येथील शिवाजीनगर पोलिस ठाण्याच्या एका कर्मचाऱ्याने पोलिसांच्या ग्रुपवर टाकला आणि अधिकाऱ्यांची तारांबळ उडाली. त्याचा शोध सुरू झाला. अधिकाऱ्यांनी त्याचे घर गाठले.

