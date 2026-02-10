Kannad News : ‘कॉपीमुक्त’ अभियानाचा फज्जा! सीसीटीव्हीच्या साहाय्याने गैरप्रकार उघड; १९ पर्यवेक्षक व केंद्रसंचालकावर निलंबनाची कारवाई

कन्नड - तालुक्यातील जैतापूर येथील राष्ट्रीय उच्च माध्यमिक विद्यालयातील परीक्षा केंद्रावर सीसीटीव्हीच्या साहाय्याने कॉपीचा प्रकार उघडकीस आला. या प्रकरणात तब्बल १९ पर्यवेक्षक आणि केंद्रसंचालकांविरुद्ध निलंबनासह कठोर कारवाईचा बडगा उगारण्यात आला आहे..माध्यमिक शिक्षण विभागाकडून राबविण्यात येणाऱ्या ‘कॉपीमुक्त’ अभियानांचा इंग्रजीच्या पहिल्याच पेपरला पूर्णपणे फज्जा उडाल्याचे चित्र मंगळवारी (ता. १०) दिसून आले. ही आजवरची सर्वात मोठी धडक कारवाई ठरली असून, त्यामुळे संपूर्ण शैक्षणिक वर्तुळात मोठी खळबळ उडाली आहे..मंगळवारी (ता. १०) इयत्ता १२ वीचा इंग्रजी विषयाचा पेपर होता. जैतापूर येथील राष्ट्रीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, जेतपूर येथील परीक्षा केंद्रावर काही विद्यार्थी एकमेकांच्या उत्तरपत्रिका पाहून तसेच उत्तरांच्या झेरॉक्स प्रती वापरून गैरप्रकार करत असल्याचे निदर्शनास आले. या तक्रारीची दखल घेत भरारी पथकाने सीसीटीव्ही फुटेजची तपासणी केली. तपासणीत पर्यवेक्षकांच्या डोळ्यांदेखत विद्यार्थी कॉपी करत असल्याचे स्पष्टपणे दिसून आले..या कारवाईमुळे केवळ प्रत्यक्ष तपासणीवर अवलंबून न राहता आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर करून प्रत्येक हालचालींवर लक्ष ठेवले जात असल्याचे प्रशासनाने सिद्ध केले आहे. या धडक कारवाईमुळे कॉपी पुरवणारे तसेच त्याकडे दुर्लक्ष करणारे पर्यवेक्षक यांचे धाबे दणाणले आहेत.जिल्हाधिकारी दिलीप स्वामी, मुख्य कार्यकारी अधिकारी तसेच विभागीय बोर्डाचे अध्यक्ष अनिल साबळे यांच्या आदेशानुसार, शिक्षणाधिकारी (माध्यमिक) अश्विनी लाठकर यांच्या नेतृत्वाखाली ही कारवाई करण्यात आली. यामध्ये जिल्हा परिषद कर्मचारी असलेल्या पर्यवेक्षक आणि बैठे पथकातील अधिकाऱ्यांविरुद्ध निलंबनाचे प्रस्ताव सादर करण्यात आले आहेत..खासगी संस्थांशी संबंधित कर्मचाऱ्यांवर त्यांच्या संस्थामार्फत शिस्तभंगात्मक व कायदेशीर कारवाई प्रस्तावित करण्यात आली आहे. तसेच सदर केंद्रावरील परीक्षेची विश्वासार्हता टिकवण्यासाठी केंद्रसंचालकांसह १९ जणांचा ताफा तात्काळ बदलून त्या ठिकाणी नवीन कर्मचाऱ्यांची नियुक्ती करण्यात आली आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.