मराठवाडा

Burning Car : मांजरसुंबा घाटात बर्निंग कारचा थरार; चालकाने प्रसंगावधान दाखविल्याने अनर्थ टळला

कारमधील इंजिन व इतर यंत्रणा गरम झाल्याने वायरचे शॉर्टसर्किट होऊन कारने अचानक पेट घेतला.
Burning Car

Burning Car

sakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

बीड - कारमधील इंजिन व इतर यंत्रणा गरम झाल्याने वायरचे शॉर्टसर्किट होऊन कारने अचानक पेट घेतला. चालकाने प्रसंगावधान दाखविले आणि पोलिसांनीही सतर्कता दाखविल्याने अनर्थ टळला. ही घटना मंगळवारी (ता. तीन) रात्री उशिरा मांजरसुंबा घाटात घडली. कारमधून चौघे प्रवास करत होते.

Loading content, please wait...
Beed
fire
car
driver

Related Stories

No stories found.